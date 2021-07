Ha rincorso la A2 per tutta la scorsa annata sportiva, eliminata ai playoff da Imola. Alla fine ce l'ha fatta lo stesso, completando un ciclo in crescendo. Richiesto il titolo della Agil Volley Trecate, la Assitec Sant'Elia Volley ha presentato istanza per l'ammissione al secondo campionato nazionale. Esclusa in prima battuta, si è vista dar ragione dal Giudice di Lega. Quindi la prossima stagione sarà nel secondo campionato nazionale italiano, unico team del Lazio incluso negli elenchi della Lega Serie A2. La società della presidentessa Silvia Parente aveva presentato domanda di ammissione dieci giorni fa ma la Lega aveva rigettato la sua iscrizione, ora accolta grazie al ricorso presentato la scorsa settimana. Un sogno quella della Serie A2 che l'Assitec aveva accarezzato anche nella scorsa stagione, che però si era infranto ai quarti di finale dei play off per la promozione. Un sogno che ora però è diventato realtà grazie alla caparbietà di una società che ha voluto ulteriormente alzare l'asticella per mettersi in gioco, sempre nella pallavolo nazionale, ma al piano superiore rispetto alla "B" disputata negli ultimi anni.

«Come previsto da regolamento, - spiega la nota ufficiale della Lega Pallavolo Femminile - il Giudice di Lega ha provveduto a depositare in Lega le proprie decisioni in merito ai ricorsi presentati, accogliendo le richieste di Pallavolo Pinerolo, Polisportiva Libertas Martignacco, Volley Hermaea Olbia e Assitec Volleyball Sant'Elia, i quali, fermati in prima istanza per mancanze relative al campo di gioco, hanno provveduto a indicare un campo di gioco alternativo che possiede tutti i requisiti indicati nel Regolamento organico di Lega». A quanto si vocifera, ma non ci sono al momento conferme, le gialloblù dovrebbero giocare al Palasport di Veroli. «E' una grande soddisfazione - ha spiegato l'energica presidentessa Silvia Parente - Ora a tutti noi l'arduo compito di portare in alto i valori sportivi ed etici di un territorio che non è secondo a nessuno e che meritava di essere rappresentato tra le eccellenze della pallavolo femminile italiana. Lavoreremo duro per non sfigurare (e di certo non lo faremo), per continuare lo straordinario percorso sportivo e umano che ci ha permesso di conquistare 8 promozioni in 16 anni».

Il comunicato della Lega Volley Femminile integrale

«Nel rispetto delle normative e delle scadenze previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati 2021/2022, le società Pallavolo Pinerolo (TO), Polisportiva Libertas Martignacco (UD), Volley Hermaea Olbia, Sporting Club Maccalube Aragona (AG) e Assitec Volleyball Sant'Elia (FR) hanno presentato ricorso al Giudice di Lega avverso la mancata ammissione al Campionato di Serie A2 Femminile. La Commissione di Ammissione ai Campionati con il proprio verbale del 22 luglio u.s. aveva infatti rilevato la mancata sussistenza di alcuni dei requisiti che legittimano l'ammissione in Serie A2 dei cinque club citati. Come previsto da Regolamento, il Giudice di Lega ha provveduto a depositare in Lega le proprie decisioni in merito ai ricorsi presentati, accogliendo le richieste di Pallavolo Pinerolo, Polisportiva Libertas Martignacco, Volley Hermaea Olbia e Assitec Volleyball Sant'Elia, i quali, fermati in prima istanza per mancanze relative al campo di gioco, hanno provveduto a indicare un campo di gioco alternativo che possiede tutti i requisiti indicati nel Regolamento organico di Lega. Il Giudice di Lega ha invece rigettato il ricorso di Sporting Club Maccalube Aragona, che avrà ora tre giorni lavorativi di tempo a partire dal ricevimento del provvedimento del Giudice di Lega per ricorrere alla Commissione d'Appello Federale della Fipav».