Si svolgerà domani sera, mercoledì 28 luglio, a partire dalle 18:30 nella suggestiva cornice della piazzetta della Chiesa di San Nicola, in via Arringo, la presentazione della "Guarcino-Campocatino 2021" che si disputerà nel week end del 7 ed 8 agosto e che vedrà numerose iniziative collaterali coerenti con la mission che ha portato alla creazione di questo evento. Non solo lo sguardo al passato delle competizioni, ma anche attenzione alla sicurezza stradale, con la presenza del "Pullman Azzurro" della Polizia Stradale, la sfilata di auto d'epoca, la kermesse delle auto del Cavallino Rampante con il Ferrari Club Fiuggi, l'esibizione della Scuola di Golf della ASD Tee Rock, lo spazio gastronomico con l'Unione Pizzaioli di Fiuggi a Campocatino ed altro ancora.

Aperte ufficialmente le iscrizioni, si mette in moto l'orologio per tornare indietro di cinquant'anni per rivivere i fasti di una corsa mitica, la Guarcino-Campocatino. Tutto pronto per la cronoscalata riservata alle auto storiche in programma nel week end del 7-8 agosto prossimi, organizzata dalla Chianti Cup Racing in collaborazione ACI Frosinone e Safety Drive School. Una kermesse motoristica che polarizzerà l'attenzione degli appassionati di questa disciplina che da decenni attendevano il ritorno di questo genere di competizioni nel Basso Lazio. La Guarcino-Campocatino, nella versione "Dieci Miglia", a cavallo degli anni Sessanta/Settanta è stata un punto di riferimento dell'automobilismo in salita, vivacizzata dalle imprese dei vari Domenico Scola, "Amphicar", Marignani. Ora, grazie alla passione degli organizzatori ed al "Progetto Guarcino 2025", nato per promuovere l'identità del suggestivo borgo medioevale, i tornanti della strada che dal paese portano ai quasi duemila metri di quota della stazione invernale torneranno ad essere teatro di una gara che sta raccogliendo i favorevoli riscontri di molti addetti ai lavori, ad iniziare dai piloti che hanno cominciato a dare la loro adesione. Il programma della manifestazione prevede per la parte agonistica le verifiche tecniche e sportive venerdì 6 agosto presso il piazzale di Campocatino. Sabato 7 agosto a partire dalle 14 le due manche di prove ufficiali, mentre domenica scatterà la gara vera e propria con i piloti che percorreranno per due volte il tracciato, nelle due manche che si svolgeranno a partire dalle 10. Il percorso avrà una lunghezza totale di 7 chilometri, con un dislivello positivo di 444 metri, partendo da quota 1.261 metri per arrivare ai 1.695 metri di altezza del piazzale di Campocatino ove è situato l'arrivo con una pendenza media del 6,34%.

Alla gara potranno partecipare le vetture storiche, immatricolate dal 1919 al 1990, comprese le monoposto addestrative ACI e le vetture moderne che avranno classifica a sé stante.