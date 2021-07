Giandomenico Basso vince il Rally di Roma Capitale 2021! Il pilota trevigiano conferma l'affermazione dopo la SS13. Sul podio di Fiuggi i festeggiamenti.Secondo posto di Andrea Crugnola, terzo per Herczig Norbert. Sul podio anche Fabio Andolfi. Il pilota di Savona, sesto assoluto, ha chiuso terzo nella classifica del Campionato Italiano Rally Sparco che lo vede ora primo inseguitore di Basso in campionato.

La classifica (i primi dieci) dopo la ps FIUGGI GUARCINO 3 (19,87 km)

P. No Pilota Gr/Cl Tempo Dist.

1. 16 ITA G. BASSO RALLY2 1:54'06.6

ITA L. GRANAI RC2

Skoda Fabia Rally2 Evo

2. 19 ITA A. CRUGNOLA RALLY2 1:54'42.4 35.8

ITA P. OMETTO RC2

Hyundai i20 R5

3. 9 HUN N. HERCZIG RALLY2 1:54'47.0 40.4

HUN R. FERENCZ RC2

Skoda Fabia Rally2 Evo

4. 5 ESP E. LLARENA RALLY2 1:54'47.3 40.7

ESP S. FERNANDEZ RC2

Skoda Fabia Rally2 Evo

5. 3 POL M. MARCZYK RALLY2 1:55'02.8 56.2

POL S. GOSPODARCZYK RC2

Skoda Fabia Rally2 Evo

6. 15 ITA F. ANDOLFI RALLY2 1:55'11.4 1'04.8

ITA S. SAVOIA RC2

Skoda Fabia R5

7. 11 ROU S. TEMPESTINI RALLY2 1:55'13.1 1'06.5

ROU S. ITU RC2

Skoda Fabia Rally2 Evo

8. 2 NOR A. MIKKELSEN RALLY2 1:55'25.5 1'18.9

NOR O. FLOENE RC2

Skoda Fabia Rally2 Evo

9. 6 IRL C. BREEN RALLY2 1:55'35.7 1'29.1

IRL P. NAGLE RC2

Hyundai i20 R5

10. 8 CZE E. CAIS RALLY2 1:55'38.2 1'31.6

CZE J. ZAKOVA RC2

Ford Fiesta R5 MkII

La cronaca delle giornate qui >>