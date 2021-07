Si sta correndo in Ciociaria il Rally di Roma Capitale. Gli ultimi aggiornamenti.Basso firma la PS7 - Il trevigiano con la Skoda chiude davanti a Crugnola (Hyundai) e lo spagnolo Llarena (Skoda) nella prima prova di questa ultima giornata. Partita anche la PS8 Collepardo. L'equipaggio Basso-Granai (Skoda Fabia) segna il miglior crono sui 19,87 km davanti a Crugnola-Ometto (Hyundai i20) di due secondi netti. Si ferma Ole Veiby in questa prova con la sua Hyundai i20 Rally2 proprio all'altezza del bivio Arcinazzo. Terzo crono in prova per lo spagnolo Efren Llarena con la Skoda Fabia a+3.1 da Basso. Quarto tempo in prova per Nicolay Gryazin seguito da Simone Campedelli entrambi su VW Polo GTI. Intanto è partita la "Collepardo" di 10,62 km.

Sulla "Collepardo"(10,62 km) ancora Basso (Skoda Fabia) il più veloce e passa al comando della classifica assoluta. Alle sue spalle due protagonisti dell'Europero,lo spagnolo LLarena (Skoda Fabia) e l'ungherese Herczig (Skoda Fabia) mentre tra gli italiani segna il quinto tempo Andolfi (Skoda Fabia) a + 5.1 da Basso. Mentre il varesinoDe Tommaso è settimo in prova ma è con la penalità di ieri sera. Scivola indietro Andrea Crugnola per una foratura alla sua Hyundai i20 R5 su questa prova perdendo 32''. Ora Basso comanda con 28''7 sul varesino. Terzo il russo Lukyanuk a 29''4.

Con i ritardi della gara i prossimi collegamenti ACI Sport TV sulla "Santopadre-Arpino" avranno i nuovi orari dalle ore 10.04 in collaborazione con Eurosport, seguito da uno studio ACI Sport a Fiuggi per le 11.00 con ospiti in voce a commento della gara dopo il primo loop di prove di questa ultima tappa.

La cronaca dei giorni precedenti

Dopo lo spettacolo nel cuore di Roma gli equipaggi affrontano sei prove speciali. Gli italiani si fanno subito vedere con Basso (Skoda) che firma la PS1 " Rocca di Cave", seguito da Crugnola (Hyundai i20). In corso la prova di Rocca Santo Stefano. Dopo un grande spettacolo da Castel Sant'Angelo e le Terme di Caracalla andato in onda ieri su ACI Sport TV e RAI Sport, si prosegue con il Day 2 di questo Rally di Roma Capitale con gli aggiornamenti dalle prove intorno a Fiuggi.

P.S.1 Rocca di Cave 1 7,25 km - Giandomenico Basso è il piu veloce con la Skoda Fabia realizzando il crono di 5'03.3 davanti al varesino Crugnola (Hyundai) di 1''7. Terzo crono per l'ungherese Herczig, sempre su vettura ceca a +4.3. Quarto crono per un altro dei nostri piloti Damiano De Tommaso con la Citroen C3, subito seguito da Martczyk, su Skoda Fabia ad un decimo di secondo. Gryazin (VW Polo GTI) perde 2 minuti, per una foratura. PS2 Rocca Santo Stefano 1 "Sky Gate" 19,70 km - Partita con dieci minuti di ritardo

Una partenza spettacolare nel cuore di Roma. Sarà ricordata prima di tutto per questo la prima giornata del Rally di Roma Capitale 2021, che ha preso il via nel segno di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, in testa dopo la suggestiva prova spettacolo di apertura alle Terme di Caracalla. Straordinaria cornice a Castel Sant'Angelo, dove i concorrenti hanno preso il via ufficiale della manifestazione organizzata da Motorsport Italia, terzo round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Rally Sparco. Appuntamento attesissimo, il Rally di Roma Capitale ha confermato il suo grande appeal in uno scenario unico al mondo che ha accolto i piloti e gli appassionati. Dopo la pedana di partenza le auto, scortate dalle Forze dell'Ordine, hanno sfilato per le vie del centro tra Colosseo, Vittoriano e Fori Imperiali, una cartolina che negli anni ha contribuito in maniera significativa a garantire all'evento tutto il suo fascino e la sua popolarità. I rifettori si sono poi accesi sulla grande novità del 2021, la prova spettacolo inaugurale SSS0 Terme di Caracalla ACI Roma, un toboga di 2.7 chilometri nelle strade attorno ad uno dei monumenti più celebri e famosi della capitale. Una nuova sfida organizzativa di Motorsport Italia, che è riuscita a portare l'adrenalina delle più spettacolari auto da rally in una cornice inimitabile ed unica al mondo. A realizzare il migliore tempo è stato Andrea Crugnola su Hyundai i20, che ha preceduto di appena 6 decimi Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia Evo. L'asso norvegese Andreas Mikkelsen, navigato da Ola Floene su Skoda Fabia Evo, ha chiuso con il terzo tempo a 7 decimi, stesso tempo di Nil Solans e Marc Marti (Skoda Fabia Evo). La conformazione della prova, chiaramente molto corta e poco influente per le alchimie di classifica, ha visto distacchi cortissimi con ben cinque piloti all'interno dello stesso secondo, compreso il russo Nikolay Griazyn con Konstantin Aleksandrov, su Volkswagen Polo Gti. Bellissime le immagini della prova spettacolo, che sono andate in diretta su ACI Sport TV (CH 228 SKY), su RAI Sport (CH 58 DTT) e sui canali social di entrambi i campionati, oltre che della gara.

"Non ho davvero parole - è stato il commento a caldo di Max Rendina, patron del Rally di Roma Capitale - Abbiamo lavorato tantissimo per questa giornata d'apertura, volevamo lasciare un segno, una testimonianza di ripartenza. Credo che sia stato un momento magico, unico e spero non irripetibile. Un ringraziamento al Comune di Roma Capitale, alla Polizia Locale di Roma Capitale, a tutte le istituzioni e allo staff che è ancora al lavoro e lo sarà fino a notte fonda. Il Rally di Roma Capitale 2021 è iniziato alla grande e sono sicuro che domani e domenica assisteremo ad una stupenda sfida sportiva di grande spessore". Questi i tempi della prova di Caracalla che ieri ha aperto la manifestazione: i primi dieci

STAGE CLASSIFICATION '1 - SSS0 CARACALLA - ACI ROMA (2,72 KM)'



Pos No Driver CoDriver Car Gr/Cl Time Gap

1 19 A. CRUGNOLA (ITA) P. OMETTO (ITA) Hyundai i20 R5 RALLY2/RC2 1'53.3

2 16 G. BASSO (ITA) L. GRANAI (ITA) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 1'53.9 0.6

3 2 A. MIKKELSEN (NOR) O. FLOENE (NOR) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 1'54.0 0.7

4 7 N. SOLANS (ESP) M. MARTÌ (ESP) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 1'54.0 0.7

5 4 N. GRYAZIN (LVA) K. ALEKSANDROV (LVA) Volkswagen Polo Gti R5 RALLY2/RC2 1'54.2 0.9

6 6 C. BREEN (IRL) P. NAGLE (IRL) Hyundai i20 R5 RALLY2/RC2 1'54.8 1.5

7 9 N. HERCZIG (HUN) R. FERENCZ (HUN) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 1'54.9 1.6

8 26 G. SCATTOLON (ITA) G. BERNACCHINI (ITA) Volkswagen Polo Gti R5 RALLY2/RC2 1'54.9 1.6

9 3 M. MARCZYK (POL) S. GOSPODARCZYK (POL) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 1'55.0 1.7

10 8 E. CAIS (CZE) J. ZAKOVA (CZE) Ford Fiesta R5 MkII RALLY2/RC2 1'55.6 2.3



La lotta nel GR Yaris

Dopo l'avvio entusiasmante di ieri sera con la "piesse" di Caracalla, vinta dal valtellinese Marco Gianesini sul toscano di Pistoia Alex Ciardi (a 05") e sul bresciano Ilario Bondioni (a 2"2), il GR Yaris Rally Cup ha ripreso i duelli stamane.

Subito si è registrato uno scossone ai vertici della classifica: Ciardi ha siglato il miglior tempo sulla prima prova, cercando il primo allungo sugli avversari. Il pistoiese ha staccato Paleari a 4"7 e 5" netti a Grossi. Attardato Gianesini.

Si è passati poi sulla PS 3, la "Rocco Santo Stefano" che ha registrato un pari tempo tra il giovane novarese Federico Romagnoli ed il finlandese Markus Manninen (13'04"3). Ciardi ha subìto con 10" ma resiste al comando, con soli 0"9 su Bondioni e 5"7 su Romagnoli.



La prova speciale numero 4 vede la reazione di Alex Ciardi. Il pistoiese torna in cattedra con 3"6 su Grossi e 4"2 su Bondioni. Ciardi veleggia dunque al comando adesso con un margine più ampio che non dopo la prova precedente. Bondioni infati è secondo allontanatosi a 5"1.

Terzo gradino del podio provvisorio per il giovane "under 23" Federico Romagnoli a 12"9, tallonato dall'altro "under" Angelo Grossi, il figlio dell'indimenticato "Pucci", a 14"5 dal vertice. Chiude la top five il finlandese Manninen a 23"1, al suo primo impegno in Italia.

GR Yaris Rally Cup dopo la PS Affile-Bellegra 1: 1. CIARDI-TONDINI (Toyota Yaris) in 26'12.9; 2. BONDIONI-D'AMOBROSIO (Toyota Yaris) a 5.1; 3. ROMAGNOLI-RUBINELLI (Toyota Yaris) a 12.9; 4. GROSSI-CARDINALI (Toyota Yaris) a 14.5; 5. MANNINEN-SILLANPAA (Toyota Yaris) a 23.1; 6. PALEARI HENSSLER-BOZZO (Toyota Yaris) a 23.3; 7. RIVIA-FRIGERIO (Toyota Yaris) a 43.5; 8. GIANESINI-BERGONZI (Toyota Yaris) a 44.2; 9. REGINATO-SIMONI (Toyota Yaris) a 56.5; 10. DE ANTONI-MUSIARI (Toyota Yaris) a 57.7; 11. MARCUCCI-BALDACCI (Toyota Yaris) a 1'57.8; 12. PIROLA-ORAZI (Fiat 500 Twin Air Hycrid) a 4'16.5; 13. CENTONZE-ROSA (Grande Punto Abarth) a 4'54.6; 14. LIMONCELLI-D'AMORE (Dr1 SR) a 5'04.3; 15. BRUNO-MENERELLA (Citroen Saxo VTS) a 6'45.5; 16. BORTOT-CROCE (Dr1 SR) a 10'48.5; 17. NOGHERA-LAZZARINI (Dr1 SR) a 11'41.6



STAGE CLASSIFICATION '8 - SS7 FIUGGI - GUARCINO 1 (19,87 KM)'



Pos No Driver CoDriver Car Gr/Cl Time Gap

1 16 G. BASSO (ITA) L. GRANAI (ITA) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 11'34.9

2 19 A. CRUGNOLA (ITA) P. OMETTO (ITA) Hyundai i20 R5 RALLY2/RC2 11'36.9 2.0

3 5 E. LLARENA (ESP) S. FERNANDEZ (ESP) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 11'38.0 3.1

4 4 N. GRYAZIN (LVA) K. ALEKSANDROV (LVA) Volkswagen Polo Gti R5 RALLY2/RC2 11'39.2 4.3

5 27 S. CAMPEDELLI (ITA) T. CANTON (ITA) Volkswagen Polo Gti R5 RALLY2/RC2 11'39.4 4.5

6 9 N. HERCZIG (HUN) R. FERENCZ (HUN) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 11'40.3 5.4

7 2 A. MIKKELSEN (NOR) O. FLOENE (NOR) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 11'40.8 5.9

8 1 A. LUKYANUK (RUS) A. ARNAUTOV (RUS) Citroen C3 Rally2 RALLY2/RC2 11'40.9 6.0

9 20 D. DE TOMMASO (ITA) G. ASCALONE (ITA) Citroen C3 Rally2 RALLY2/RC2 11'42.8 7.9

10 15 F. ANDOLFI (ITA) S. SAVOIA (ITA) Skoda Fabia R5 RALLY2/RC2 11'42.9 8.0





OVERALL CLASSIFICATION '8 - SS7 FIUGGI - GUARCINO 1 (19,87 KM)'



Pos Gr. Cl. No Driver CoDriver Car Gr/Cl Time Gap

1 1 1 19 A. CRUGNOLA (ITA) P. OMETTO (ITA) Hyundai i20 R5 RALLY2/RC2 52'09.6

2 2 2 16 G. BASSO (ITA) L. GRANAI (ITA) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 52'13.0 3.4

3 3 3 1 A. LUKYANUK (RUS) A. ARNAUTOV (RUS) Citroen C3 Rally2 RALLY2/RC2 52'35.4 25.8

4 4 4 9 N. HERCZIG (HUN) R. FERENCZ (HUN) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 52'47.8 38.2

5 5 5 5 E. LLARENA (ESP) S. FERNANDEZ (ESP) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 52'48.7 39.1

6 6 6 15 F. ANDOLFI (ITA) S. SAVOIA (ITA) Skoda Fabia R5 RALLY2/RC2 53'00.9 51.3

7 7 7 3 M. MARCZYK (POL) S. GOSPODARCZYK (POL) Skoda Fabia Rally2 Evo RALLY2/RC2 53'01.4 51.8

8 8 8 20 D. DE TOMMASO (ITA) G. ASCALONE (ITA) Citroen C3 Rally2 RALLY2/RC2 53'06.5 56.9

9 9 9 27 S. CAMPEDELLI (ITA) T. CANTON (ITA) Volkswagen Polo Gti R5 RALLY2/RC2 53'07.6 58.0

10 10 10 12 U. SCANDOLA (ITA) D. FAPPANI (ITA) Hyundai i20 R5 RALLY2/RC2 53'07.7 58.1



(articolo in aggiornamento)