Tra i protagonisti assoluti della vittoria dell'Italia al campionato europeo c'è sicuramente il portiere della nazionale, Gianluigi Donnarumma. Il "numero uno" azzurro ha parato due rigori nella finale contro l'Inghilterra ed ha fatto diversi interventi decisivi nelle partite dei turni precedenti, tanto da essere premiato come il miglior giocatore di Euro 2020.

Un portiere da record

Sono davvero importanti i risultati ottenuti da questo ragazzo di soli 22 anni (classe 1999) che è ad oggi considerato uno dei portieri migliori della sua generazione. Tra l'altro durante questi campionati è diventato il terzo portiere più giovane di sempre (22 anni e 136 giorni) a disputare una finale tra Europei e Mondiali, dopo lo spagnolo José Ángel Iribar nel 1964 e l'argentino Juan Botasso nel 1930.

Ma sono diversi i record già ottenuti da Donnarumma, tra cui quelli di più giovane portiere ad aver esordito nella nazionale italiana (17 anni e 189 giorni) e di più giovane portiere titolare (18 anni e 31 giorni). E' inoltre il più giovane calciatore di sempre a raggiungere sia le 100 partite sia le 200 partite in Serie A, rispettivamente a 19 anni e 49 giorni e 21 anni e 361 giorni.

Un altro primato, davvero difficile da battere, è quello di imbattibilità con la maglia della nazionale: Donnarumma è il portiere con più minuti consecutivi senza subire reti, ben 1.168. Tanto per dare un'idea il record precedente era detenuto da un certo Dino Zoff con 1.143 minuti.

Gli appassionati italiani di scommesse online sulla Serie A potrebbero essere tra i primi a puntare su un altro possibile e prestigiosissimo traguardo raggiungibile dal portiere italiano: il Pallone d'Oro. Sì, proprio così, non si tratta di un sogno irraggiungibile, ma di una possibilità reale dopo la vittoria dell'Europeo, tanto che alcuni esperti indicano proprio lui come uno dei contendenti. C'è ovviamente da dire che il favorito rimane Lionel Messi, che quest'anno ha vinto la Coppa America con la sua Argentina.

Un talento precoce

Anche se non sarà più protagonista nel campionato italiano, dato il suo recente – e chiacchierato – trasferimento al Paris Saint-Germain, il portierone continuerà a difendere i pali dell'Italia già a partire dalle prossime qualificazioni ai mondiali 2022. La carriera calcistica di Gianluigi Donnarumma lo vede protagonista dello sport italiano fin dall'adolescenza. Esordisce in Serie A a 16 anni e 8 mesi e diventa immediatamente il portiere titolare del Milan, con cui vince una Supercoppa italiana nel 2016, ma era già stato convocato (rimanendo in panchina) a soli 15 anni e 11 mesi grazie ad una deroga della Federcalcio.

Nella sua carriera da professionista il "numero uno" azzurro è sempre stato legato al Milan, squadra di cui tra l'altro è stato tifoso da bambino, fino al recente trasferimento in Francia. Da piccolo è cresciuto nella scuola calcio Club Napoli di Castellamare di Stabia, la sua città natale, fino al 2013 quando è entrato nelle giovanili del Milan. Tutte le stagioni successive ha giocato come portiere titolare per il Milan e nell'ultimo campionato 2020-2021, grazie anche ai risultati del Milan classificato secondo a fine stagione, è stato eletto miglior portiere della Serie A.

Il trasferimento al PSG

Donnarumma è stato protagonista non solo sul campo, ma anche nel calcio mercato. Il portiere infatti aveva il contratto in scadenza alla fine della stagione appena conclusa e con il club rossonero è quindi iniziata la trattativa sul rinnovo. Le proposte del Milan – una da 6 milioni di euro a stagione più bonus e una da 7 milioni a stagione più bonus – non hanno soddisfatto il portiere, che ha preferito attendere le proposte provenienti dagli altri top club internazionali.

La chiamata è arrivata dal Paris Saint-Germain, con cui il portiere ha firmato il contratto appena tre giorni dopo la vittoria dell'europeo a Wembley. Si tratta di un contratto quinquennale fino al 2026 con cifre astronomiche, che rendono Donnarumma il calciatore italiano più pagato, ma che ben riflettono il valore del giocatore, oggi considerato tra i migliori tre portieri al mondo.

Al PSG Donnarumma guadagnerà ben 12 milioni di euro a stagione, di cui 10 fissi e due di bonus, per cinque anni. Inoltre, avrà la possibilità di giocare in Champions League con continuità e aggiungere altri trofei al proprio palmares.