Una strepitosa Rari Nantes Frosinone chiude la stagione festeggiando una meritatissima promozione. Ha dominato in Serie B, ha vinto quattro gare su quattro nei playoff (nelle semifinali aveva eliminato la Basilicata 2000) ed ora si gode il meritato successo. Nel ritorno alla Scandone di Napoli lotta per quattro tempi e chiude in gara 2 il discorso, Ischia Marine Club battuta 8-9 alla piscina Scandone. All'andata i ciociari si eran imposti per 9-5. Per i ragazzi di patron Russo è un trionfo... Gli altri risultati:

Imperia

Locatelli

14/07/21

12 - 8

Club Aquatico Pescara

President Bologna

14/07/21

9 - 8

Ischia Marine Club

R.N. Frosinone

14/07/21

8 - 9

Waterpolo Palermo

CUS Palermo

14/07/21

5 - 13