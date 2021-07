La grande estate della Scuola Basket Frosinone prosegue con un'altra iniziativa sul nuovo campo esterno realizzato presso il palasport Casaleno. Per le serate di Martedì 13 e Giovedì 15 Luglio la società frusinate organizza un torneo di 5 vs 5 al quale potrà partecipare gratuitamente chiunque. Ci saranno tanti giovani del vivaio gialloblù ma anche diversi amatori e le iscrizioni sono ancora aperte per tutti. Si giocherà in orario serale, a partire dalle 19:30, grazie all'illuminazione installata di recente dalla Scuba che così ha reso pienamente funzionale il suo playground.

"Abbiamo pensato di organizzare queste due serate per aprirci ancora di più a tutta la città - spiega il presidente Antonio Efficace -, in modo tale da tornare a vivere insieme quei momenti di sport che ci sono tanto mancati in questi mesi. La scorsa settimana si è svolto alla grande il camp di specializzazione, organizzato in collaborazione con il Basket Academy Veroli. Sono stati giorni di lavoro intenso per i nostri ragazzi che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con professionisti di primo livello come Roberto Rullo, Massimo Maffezzoli (ex vice allenatore della Nazionale, ndc), Marco Rossi e Manuel Carrizo. Continuiamo a proporre iniziative con l'obiettivo di lanciare la volata verso la prossima stagione che ci auguriamo fortemente sia quella del vero ritorno alla normalità".

Per iscriversi al torneo della Scuba è sufficiente contattare telefonicamente o via WhatsApp il numero 3335798891. (A cura dell'ufficio stampa della Scuola Basket Frosinone)