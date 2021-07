È finalmente arrivata. Una partita cercata, rincorsa e attesa da anni. Oggi, sabato 10 luglio, alle ore 15, L'Automotive Rari Nantes Frosinone ospita l'Ischia Marine Club in gara 1 della finale play off. Persa la semifinale ai rigori nel 2019 a Palermo, annullato il campionato 2020 causa Covid-19, i gialloblù sono alla prima finale promozione della loro giovane storia. I ragazzi del presidente Vincenzo Russo sono determinati a giocarsi le proprie carte in quella che si preannuncia una serie di alto livello.

L'Ischia Marine Club è una squadra esperta, composta da ottime individualità. Turiello in porta, Saviano a centroboa, Mimmo Mattiello e Simonetti sono un poker d'assi con tanti anni giocati in categorie superiori. Da non sottovalutare il resto dei napoletani, un gruppo unito e ben allenato dal coach Paolo Iacovelli. L'Ischia, dopo il pareggio all'esordio in campionato, ha poi sempre vinto, collezionando 22 punti e il primo posto in classifica nel girone 6. In semifinale play off, ha battuto 11-4 il Villa York a Napoli e poi vinto ai tiri di rigore al Foro Italico in gara 2.

In casa Rari Nantes Frosinone c'è grande concentrazione ed entusiasmo. Gli allenamenti di questa settimana sono stati utili a preparare bene il match, complicato ma davvero bello da giocare. Dopo un anno difficile come quest'ultimo e tanti sacrifici, gli uomini di coach Francesco Perillo sono pronti a giocarsi le proprie carte con il coltello tra i denti. Poi - come sempre - sarà il campo a parlare: da parte dei ciociari non mancheranno impegno e determinazione. Queste le parole dell'allenatore dei gialloblù, Francesco Perillo: «Sarà una partita aperta a tutti i risultati, come è giusto che sia in una finale. Siamo due squadre che si equivalgono e la differenza la faranno gli episodi, che dovremo essere bravi a indirizzare dalla nostra parte. Siamo orgogliosi di poter rappresentare la nostra società in questa finale. Faremo di tutto per dare questa gioia al presidente, ai tifosi e a noi stessi. Ci stiamo allenando bene, vogliamo arrivare il più pronti possibile a questa sfida e giocarcela fino alla fine».

Ricordiamo che la partita è a porte chiuse, ma sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube della Rari Nantes Frosinone.