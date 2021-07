All'Oasi del Vallone di scena domani, domenica 4 luglio, le 4X4, protagoniste della seconda prova del Trofeo Regionale Trial e Acisport by FIF, organizzata dal club "Aquilotti" di Arpino. Un appuntamento che gli appassionati del settore attendevano da tempo. Si torna in pista su un'area difficile e piena di ostacoli naturali di diversa difficoltà e natura che metterà a dura prova gli equipaggi. Il Trial è una specialità fuoristradistica promossa dalla Federazione Italiana Fuoristrada dove l'abilità del pilota e la pianificazione dei passaggi, con lo studio delle traiettorie da parte di pilota e navigatore, costituiscono l'elemento vincente per superare le porte senza commettere penalità . I commissari in campo vigileranno affinchè la prova possa essere svolta senza toccare o abbattere i paletti che costituiscono le porte o compiere retromarce nell'affrontare gli ostacoli opportunamente segnalati secondo un ordine numerico da affrontare in sequenza, rispettando i colori della propria categoria di appartenenza. Un'occasione per tanti appassionati di off road, di cimentarsi in questa specialità a basso rischio e con ridotte possibilità di arrecare danni alle proprie vetture, potendo partecipare anche con fuoristrada di serie senza una specifica preparazione tecnica o trasformazione meccanica. Gli organizzatori da giorni sono impegnati nell'allestimento dell'area, sistemando le porte in modo da rendere più accattivante la scelta delle traiettorie secondo strategie che ciascun equipaggio potrà scegliere in modo da concludere la prova entro un tempo massimo fissato alla partenza. Diversi i club non solo locali che saranno rappresentati da equipaggi anche misti. Il pubblico potrà assistere alle evoluzioni delle auto in gara in un'area molto vasta opportunamente individuata allo scopo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di anticontagio da Covid 19. Nell'area di gara potrà accedere solo il personale autorizzato rispettando le disposizioni contenute nel protocollo sanitario di Acisport. La manifestazione patrocinata dal Comune di Arpino si colloca all'interno degli eventi dell'estate promossi dalla proloco sensibile a manifestazioni programmate per il rilancio delle attività ludiche dopo un lungo periodo di restrizione a causa del covid. Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.30 presso l'Oasi del Vallone e dopo l'iscrizione i partecipanti potranno dirigersi sulle prove che rimarranno aperte dalle ore 10,00 alle ore 17.00 quando si concluderà la giornata con la compilazione e pubblicazione delle classifiche prima della premiazione dei vincitori.