Spettacolo era annunciato e spettacolo è stato. Quasi centotrenta atleti della categoria Juniores provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia sul percorso, affrontando senza risparmiarsi tratti impegnativi di Ferentino e quello di Casamari. Alla fine ad iscrivere il suo nome nell'albo d'oro del prestigioso Trofeo Mastrosanti, è stato un ciociaro: il "Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti", edizione 2021 viene vinto in solitaria da Giuliano Santarpia, originario di Roccasecca, della CPS Professional Team. Con il tempo di 3 h e 9' Santarpia si è aggiudicato per distacco dopo una fuga a due l'ambito trofeo, vincendo anche il titolo di Campione Provinciale 2021. Al secondo posto l'attuale Campione Regionale Juniores, Pierfilippo Gabrielli, originario di Colleferro, che corre per la As Roma Coratti, giunto con 11 secondi di ritardo. Al terzo posto, con un ritardo di 31 secondi Omar Dal Cappello del Team Autozai Petrucci Contri.

La gara ciclistica tornata alla categoria Juniores si è svolta nel pomeriggio di ieri a Ferentino, con l'arrivo nella centralissima via XX Settembre dopo la scalata agli Archi di Casamari: è stata un successo con 127 partecipanti, che ha ridato lustro al Trofeo Mastrosanti, grazie all'organizzazione della Velosport Ferentino, della stessa famiglia Mastrosanti, del Comune di Ferentino, della Provincia di Frosinone e di tanti sponsor. A completare i primi dieci classifica, con un ritardo di 1'06": 4) Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle), 5) Lorenzo Di Camillo (Gulp! Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu), 6) Maksym Varenyk (Cps Professional Team), 7) Riccardo Ricci (Team Fortebraccio), 8) Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle),

9) Catello D'Auria (UC Giorgione Ven Cam), 10) Alberigo Antonelli (Cps Professional Team).