Nel solco della continuità... BPC Cassino attraverso una nota ufficiale ha comunicato che coach Luca Vettese è stato riconfermato alla guida dello staff tecnico della Virtus che nella prossima stagione sportiva, edizione 2021-22, affronterà di nuovo il campionato nazionale di Serie B. Una nuova avventura sportiva quindi per il club targato Banca Popolare del Cassinate, con il suo comandante saldo al timone: Vettese siederà sulla panchina rossoblù per la nona stagione consecutiva. Il tecnico molisano, nato a Venafro il 28 aprile 1982, infatti è dalla stagione 2012-13 alla guida della squadra ed è fresco di rinnovo, accordo annuale.

Il neo direttore Sportivo, Alberto Manzari, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto con lo storico tecnico rossoblù: «C'è piena sintonia tra le mie idee e le sue, abbiamo sviluppato un nuovo progetto tecnico anche alla luce delle difficoltà economiche che inevitabilmente condizioneranno il prossimo mercato per la formazione del roster che affronterà la prossima stagione agonistica», ha affermato il giovanissimo dirigente rossoblù. «Con Luca abbiamo avuto modo di confrontarci quotidianamente dalla fine della nostra esperienza ai playoff (sconfitta con Roseto, ndc) e abbiamo assolutamente condiviso una nuova linea di organizzazione del team che affronterà la prossima stagione agonistica. D'altronde dobbiamo tenere conto delle indicazioni societarie che hanno imposto estremo rigore nella gestione delle risorse economiche a nostra disposizione. Abbiamo molte idee e soprattutto siamo in perfetta sintonia anche sulla formazione dello staff tecnico. Questo non significa che ci sarà un ridimensionamento delle ambizioni. Anzi. Vogliamo fare bene ma in modo diverso rispetto al leit-motiv che ha caratterizzato la composizione del roster degli anni passati», ha chiosato il "ds".

«Ci saranno delle novità sostanziali molto importanti e devo dire che l'entusiasmo che ho trovato nel nostro head coach storico mi ha convinto che la strada intrapresa possa essere nuova ma intrigante. Nei prossimi giorni daremo notizie che ritengo siano importanti, ma ripeto la presidenza è stata molto ma molto rigorosa, la gestione della Virtus deve essere sostenibile e virtuosa».

Vettese vanta sulla panchina rossoblù ben 274 presenze ufficiali. Il palmares del tecnico cassinate è decisamente di eccellenza. Con lui alla guida la società cassinate ha vinto tre campionati, Serie B Nazionale nella stagione 2017-18, Serie C nazionale (DNC, ndr) nella stagione sportiva 2013-14, Serie D regionale nella stagione sportiva 2012 – 13.

Il tecnico molisano ha ottenuto anche una qualificazione alle "Final Eight" di Coppa Italia di DNC nel marzo 2014, ben quattro qualificazioni ai playoffs per la promozione in serie A2, una finale playoffs sempre per la promozione nel secondo campionato nazionale (2015-16, ndc. Sconfitta per mano di Eurobasket Roma).

«Inutile dire che questa è casa mia e che sono estremamente felice di restarci e che sono soprattutto fiero di guidare i miei colori nella prossima stagione agonistica - ha detto il tecnico molisano dopo l'accordo raggiunto con la dirigenza benedettina - Sarà una nuova sfida, intrigante e piena di nuovi stimoli. Quando avremo gli annunci dei nuovi atleti della Virtus Cassino comprenderete il perché. Apprezzo molto e comprendo la chiarezza della società in merito a certe scelte. Onestamente bisogna essere responsabili e lavorare duramente per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Vogliamo dare continuità alla storia dei nostri colori», ha concluso il coach rossoblù visibilmente soddisfatto.

La BPC Virtus Cassino augura «le migliori fortune allo storico capo allenatore per questa sua nuova esperienza all'ombra dell'Abbazia».