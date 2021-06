Proseguono le iscrizioni per il Terra di Argil, le stesse sono aperte fino al giorno 7 giugno prossimo. La Rally Game sta lavorando a ritmo serrato per far si che ancora una volta, la loro gara possa avere una eccellente riuscita. Sul piano della sicurezza, sono stati messi a punto tutti i dettagli mantenendo uno standard altissimo. A supporto degli organizzatori, Acisport, ha eletto Marco Runfola come ispettore dell'ente per la gara. Il rispetto riguardo il protocollo Covid-19 è seguito al dettaglio. Lo staff tecnico-organizzativo capitanato dal gentleman driver Roberto Mingarelli ha indetto una collaborazione con Pianeta Rally per la diretta streaming durante l'arco dell'intera manifestazione. Nel week-end del 12 e 13 giugno, sui sei tratti cronometrati, i concorrenti partecipanti alla gara si daranno battaglia. Punto di riferimento informativo per gli appassionati e il sito web www.rallyterradiargil.it sempre aggiornato. (Press-office Terra di Argil by Art Digital)