Oggi a Cassino il gran finale dei Campionati Assoluti di Scherma con la sciabola. Tocca a sciabolatori e sciabolatrici scendere in pedana per contendersi i titoli nazionali. Sono 100 gli uomini in gara, che inizieranno gli assalti dalle ore 9, mentre al femminile le 91 atlete iscritte faranno il loro debutto a partire dalle ore 13. Come ogni giorno le fasi finali di gara saranno trasmesse sul canale Youtube della Federazione italiana Scherma, Federscherma TV, mentre su 4Fence.it sarà visibile l'aggiornamento dei risultati in tempo reale.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021, Cassino, 26-30 maggio

Mercoledì 26 maggio

Fioretto Femminile – Campionessa d'Italia: Alice Volpi

Giovedì 27 maggio

Fioretto Maschile – Campione d'Italia: Daniele Garozzo

Venerdì 28 maggio

Spada Femminile – Campionessa d'Italia: Giulia Rizzi

Sabato 29 maggio

Spada Maschile – Campione d'Italia: Paolo Pizzo

Domenica 30 maggio

Sciabola Maschile – inizio ore 9

Sciabola Femminile – inizio ore 13

Primo giorno dedicato al fioretto, ecco come sono andate le gare finora...

VIDEO

Tris tricolore per Alice Volpi. Dopo Milano 2018 e Palermo 2019, a Cassino sul gradino più alto del podio nella gara di fioretto femminile c'è ancora la senese delle Fiamme Oro. Alice Volpi, classe 1992, è diventata la regina della giornata inaugurale dei Campionati Italiani Assoluti 2021 vincendo in finale il derby toscano contro l'amica livornese Beatrice Monaco delle Fiamme Gialle, mentre si dividono il terzo gradino Camilla Mancini delle Fiamme Gialle e Martina Favaretto delle Fiamme Oro. Sulle pedane installate presso il Polo logistico "Cosilam" di Piedimonte San Germano erano 94 le fiorettiste a contendersi il primo dei sei titoli tricolore individuali da assegnare in questi cinque giorni di gare a Cassino. Alice Volpi ha conquistato il pass per la finale dopo aver vinto, nei quarti e in semifinale, due sfide in "casa" Fiamme Oro rispettivamente contro Erica Cipressa (15-12) e Martina Favaretto (15-13). Si è arrivati così alla sfida con Beatrice Monaco, che aveva superato prima Elisa Vardaro dell'Aeronautica Militare e poi Camilla Mancini delle Fiamme Gialle con un doppio 15-12. Un match equilibrato, emozionante, vinto da Alice Volpi con il punteggio di 15-9. Un assalto "speciale" dal punto di vista emotivo, come raccontato dopo l'ultima stoccata proprio dalla campionessa italiana."Beatrice Monaco per me è una sorella. È la persona a cui voglio più bene. Viviamo insieme la scherma da una vita. Avevamo una bottiglia di vino da stappare se ci fossimo ritrovate in finale. È andata così", le parole di Alice Volpi dopo il terzo titolo tricolore consecutivo, anche se di mezzo c'è stato lo stop forzato dell'attività agonistica nel 2020 a causa della pandemia. "Era un bel banco di prova. Una gara a cui tenevo molto - ha detto ancora la vincitrice -. Ci avevo preso gusto per due volte a vincere gli Assoluti e volevo ripetermi. Ho fatto i conti con la fatica. È stata una giornata importante, perché lo stimolo che dà una gara non c'è in allenamento. Ho espresso una bella scherma, fisicamente dovrò lavorare ma sono davvero felice del risultato".La chiosa di Alice Volpi è sulla semifinale vinta contro la "millennial" Favaretto: "Era l'assalto che temevo di più. Martina è una che non molla mai, esprime una scherma molto aggressiva. È stata dura spuntarla". Proprio Martina Favaretto, classe 2001, grazie al suo terzo posto finale si è aggiudicata il titolo nazionale Under 23.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 - FIORETTO FEMMINILE - Cassino, 26 maggio

Finale:

Volpi (Fiamme Oro) b. Monaco (Fiamme Gialle) 15-9

Semifinali:

Monaco (Fiamme Gialle) b. Mancini (Fiamme Gialle) 15-12

Volpi (Fiamme Oro) b. Favaretto (Fiamme Oro) 15-13

Quarti di finale:

Monaco (Fiamme Gialle) b. Vardaro (Aeronautica Militare) 15-12

Mancini (Fiamme Gialle) b. Palumbo (Aeronautica Militare) 15-5

Volpi (Fiamme Oro) b. Cipressa (Fiamme Oro) 15-12

Favaretto (Fiamme Oro) b. De Costanzo (Aeronautica Militare) 15-12

Classifica (94): 1. Alice Volpi (Fiamme Oro), 2. Beatrice Monaco (Fiamme Gialle), 3. Camilla Mancini (Fiamme Gialle), 3. Martina Favaretto (Fiamme Oro), 5. Valentina De Costanzo (Aeronautica Militare), 6. Erica Cipressa (Fiamme Oro), 7. Francesca Palumbo (Aeronautica Militare), 8. Elisa Vardaro (Aeronautica Militare).

È Daniele Garozzo il campione italiano di fioretto maschile 2021. La medaglia d'oro dei Giochi Olimpici di Rio 2016 nella seconda giornata degli Assoluti in corso a Cassino ha conquistato il tricolore per la seconda volta in carriera, dopo il primo successo arrivato nel 2015. Quella andata in scena oggi è stata una finale targata Fiamme Gialle con il fiorettista di Acireale capace di vincere 15-11 sul compagno Guillaume Bianchi, mentre sul terzo gradino del podio si sono piazzati Alessandro Paroli dell'Aeronautica Militare e Andrea Cassarà, portacolori dei Carabinieri. Il percorso in questi Assoluti di Garozzo lo ha visto superare prima, nel tabellone dei 16, il giovane talento classe 2002 delle Fiamme Oro Tommaso Marini con il punteggio di 15-9, poi Giorgio Avola nel derby siciliano per 15-11 e infine Andrea Cassarà in semifinale 15-12. Cassarà, che era il campione italiano uscente dell'ultima edizione dei Campionati italiani svoltasi a Palermo nel 2019, è giunto a giocarsi la semifinale dopo un quarto contro il compagno di tante battaglie di Nazionale Andrea Baldini, in un assalto equilibrato fino alla fine e concluso sul 15-13. "Un ottimo feedback in vista di Tokyo - il commento di Daniele Garozzo dopo la vittoria - È stata una gara dura, di altissimo profilo. Fortunatamente per il nostro Paese abbiamo un livello eccellente nel fioretto. Per me la giornata era cominciata un po' in salita visto che stamattina, nella fase a gironi, ho tirato così male che mi veniva da piangere. Il mio pregio, però, è non mollare mai. E così sono riuscito a portare a casa un titolo importante, grazie a un eccellente percorso coronato in finale contro un ottimo avversario come Bianchi, che conosco benissimo visto che ci alleniamo tutti i giorni insieme a Frascati". La chiosa di Garozzo è sui Giochi Olimpici ormai alle porte: "Sono convinto che il percorso per Tokyo sia iniziato un attimo dopo la fine della gara di Rio, perché l'Olimpiade si prepara per una vita. Sto lavorando tanto per arrivare in Giappone al massimo".

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 - FIORETTO MASCHILE - Cassino, 27 maggio

Finale

Garozzo (Fiamme Gialle) b. Bianchi (Fiamme Gialle) 15-11

Semifinali

Garozzo (Fiamme Gialle) b. Cassarà (Carabinieri) 15-12

Bianchi (Fiamme Gialle) b. Paroli (Aeronautica Militare) 15-7

Quarti di finale:

Garozzo (Fiamme Gialle) b. Avola (Fiamme Gialle) 15-11

Cassarà (Carabinieri) b. Baldini (Aeronautica Militare) 15-13

Bianchi (Fiamme Gialle) b. Luperi (Fiamme Oro) 15-7

Paroli (Aeronautica Militare) b. Filippi (Esercito) 15-11

Classifica (135): 1. Daniele Garozzo (Fiamme Gialle), 2. Guillaume Bianchi (Fiamme Gialle), 3. Alessandro Paroli (Aeronautica Militare), 3. Andrea Cassarà (Carabinieri) 5. Edoardo Luperi (Fiamme Oro), 6. Davide Filippi (Esercito), 7. Giorgio Avola (Fiamme Gialle), 8. Andrea Baldini (Aeronautica Militare)

E si è svolta a Cassino, dove sono in corso i Campionati Italiani Assoluti 2021, la seduta del Consiglio Federale del mese di maggio. Diversi i punti all'ordine del giorno all'esame dei rappresentati eletti della Federazione Italiana Scherma. Per sostenere le società in questo delicato e fondamentale periodo di ripartenza, accompagnandole verso l'agognato ritorno alla normalità dopo le numerose restrizioni imposte dalla pandemia, il Consiglio ha deciso che anche per la prossima stagione schermistica verrà data continuità alla scelta di erogare un contributo straordinario la cui somma, per il prossimo anno, ammonterà a un totale di 750mila euro. Proprio in vista della prossima stagione di gare, è stato dato avvio all'esame delle disposizioni dell'attività agonistica 2021/2022. Nella scia di quanto fatto negli ultimi mesi, con le prove di qualificazione che hanno portato alle attuali fasi finali per l'assegnazione dei titoli italiani, il Consiglio ha deciso di ripartire da una forte "regionalizzazione" del calendario, grazie anche all'impegno organizzativo mostrato dai Comitati regionali in questa primavera di ripartenza. L'intenzione emersa è definire il calendario dell'attività per la prossima stagione entro la fine del mese di giugno. È stato invece fissato per il 13 ottobre l'inizio del Gran Premio Giovanissimi. L'edizione 2021 dei Campionati Italiani riservati alle categorie Under 14 sarà definita in tutti i suoi dettagli nelle prossime settimane in base all'evoluzione della situazione sanitaria nazionale. In proposito il Consiglio Federale ha ribadito la ferma volontà di aprire la kermesse al maggior numero possibile di partecipanti, in attesa della pubblicazione del calendario ufficiale di gare che terrà ovviamente conto dello stato della pandemia e delle nuove direttive governative sullo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Sono stati inoltre esaminati i criteri per le convocazioni negli allenamenti Azzurrini 2021, mentre per quanto concerne l'Area Paralimpica si è deciso di avviare un corso per "classificatori", figura fondamentale per definire le liste d'iscrizione dei partecipanti all'attività agonistica di settore. Infine, in Consiglio è stato ricevuto il presidente del Comitato Promotore del Campionato del Mondo "Milano 2023", Marco Fichera, che ha aggiornato il Presidente e i Consiglieri sulle iniziative intraprese per portare avanti la candidatura italiana al massimo evento internazionale in programma tra due anni. (A cura di Federscherma)