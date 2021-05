Tennis d'eccezione protagonista presso il circolo "Il Castello" di Ripi. Di scena la settima tappa del Gazzetta TPRA Challenge, campionato nazionale. Dopo le gare avvincenti e spettacolari, l'ambita vittoria del torneo, è andata al ventottenne non classificato, Luca Spagnolo del Tennis Club Fondi che ha superato per 6/1 6/2 Flavio Tanzilli, tennista tesserato con le "Fontanelle" di Arce, sodalizio della famiglia Pescosolido. L'incontro molto equilibrato è stato caratterizzato comunque da un forte tono agonistico. Alla fine la palma del migliore è andata al pontino, grazie al potente diritto e al rovescio a una mano, colpi davvero efficaci, che hanno determinato la netta differenza in campo. La soddisfazione per lo svolgimento complessivo della kermesse, è stata espressa in particolare da Aldo Giuliani anche in qualità di Giudice della manifestazione e padrone di casa. Molto apprezzata la collaborazione di Massimiliano Gatta, assistente qualificato e coordinatore provinciale TPRA. L'avvenimento sportivo amplifica e rende evidente sempre di più il panorama del tennis provinciale e non. Anche se lo spirito dell'evento è stato improntato sul carattere dilettantistico e di puro divertimento dei partecipanti, la lode compete al T.C. Il Castello di Ripi. Un plauso è rivolto a tutti i sedici iscritti del tabellone degli incontri, per aver dimostrato (in questo difficile periodo di transizione Covid – 19), professionalità e correttezza, qualità fuori dal comune.

E dopo Ripi ancora tennis sche con la stagione estiva prolifera attraverso vari tornei amatoriali nella nostra provincia. Scatta un nuovo appuntamento per gli appassionati della racchetta: domenica 30 maggio, infatti, è in programma sui campi in terra rossa del Park Club Alatri il torneo maschile e femminile con montepremi di 1.000 euro per gli uomini e 500 euro per le donne.

Le gare previste sono riservate ai tennisti con classifica non superiore a 2.3, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli atleti di seconda categoria, in particolare dei 2.4 che sono in maggioranza. A fungere da Giudice arbitro Marco Calvesi, con la fattiva collaborazione di alcuni soci del club. Ad agire da ausilio agli organizzatori sono pronti Daniele Giuliani, Lorenzo Petriglia e Matteo Annunzio.

E' annunciata ampia mobilitazione per la manifestazione atteso che il Park club di Alatri è tra i circoli in provincia di Frosinone con il maggior numero di amanti del tennis.