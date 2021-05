Si cominciano a scaldare i motori in vista dell'8° "Terra di Argil", gara pronta ad andare in scena nel week end del 12 e 13 giugno prossimi, terzo atto, dopo Casarano e Salento, della Coppa Rally Aci Sport di Settima Zona. La macchina organizzativa della Rally Game è già da tempo nel pieno del lavoro, pianificando ogni dettaglio. Tra i trofei riproposti nell'edizione 2021, quello dedicato ad Ezio Palombi, valente pilota-preparatore di Castro dei Volsci prematuramente scomparso circa un lustro fa. Ad Ezio è dedicata la prova di Castro dei Volsci. Oltre al Memorial Palombi, la gara pofana ha istituto il 4° Trofeo Argil, un trofeo che raggrupperà varie classi mettendo in palio per i vincitori delle confezioni di prodotti locali. Si aggiunge anche il "R Italian Trophy". Proseguono le iscrizioni, molte le adesioni pervenute agli organizzatori da vari equipaggi dell'intera Penisola. Si preannuncia un'edizione avvincente e combattuta con molte vetture R5 al via. L'organizzazione ha anche stretto la collaborazione con la rubrica Pianeta Rally, canale Sky 813, che già da varie puntate si occupa della gara della provincia di Frosinone.