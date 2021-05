Prende il via nel fine settimana il Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS), la gara è in programma in Toscana nella provincia di Arezzo, più precisamente a Pieve Santo Stefano, meglio conosciuto come il tracciato dello Spino. Il Moto Club Franco Mancini 2000 sarà presente in modo massiccio con ben tredici piloti di cui tre saranno equipaggi sidecar. Vediamo nel dettaglio chi sono e da dove vengono, ed iniziamo rigorosamente in ordine alfabetico: Alonzi Alessia (Isola del Liri) al debutto nella classe 125 in sella ad una Yamaha; Alonzi Williams (Isola del Liri) Aprilia 250; Alpassi Carlo (Veroli) Malanca 125; D'Aliesio Nicola (Cassino) Honda 500; Di Prima Claudio (Roma) Ducati Panigale; Mutti Pierluigi (Piacenza) Aprilia 125; Recchia Bartolomeo ( Monopoli BA) Bmw 1250; Salvo Sallustro (Vicenza) Yamaha R1; Vigilucci Marco (Volterra PI) Aprilia 250; Zaccardi Simona (Roma) Honda CBR600; infine i tre equipaggi sidecar: Di Berti-Pofi (Roma); Bonanni-Bonanni (Roma) e Ribechini-Castronovo (Volterra PI), insomma un pacchetto di piloti che va da un estremo all'altro d'Italia che gareggiano con i colori del sodalizio ciociaro. Certamente quella del Franco Mancini 2000 sarà una delle squadre più numerose e rappresentative. Al momento tutti i piloti sono con gli occhi all'insù volti al cielo, in quanto le previsioni meteo specialmente per domenica non sembrano essere delle migliori. Lo Spino sarà la prima gara sia del CIVS e sia dell'europeo, poi tra un mese il circus della salita approderà ad Isola del Liri per la Poggio-Vallefredda, seconda gara CIVS ed europeo moderne e prima gara del Vintage Hill Climb European Championship. Comunque gli impegni agonistici del M.C. Franco Mancini 2000, non finiscono allo Spino, perché questo fine settimana, altri due piloti Antonio Platone e Strefano Colasanti saranno in gara ad Ortona, dove è in programma la terza prova del Campionato Interregionale Centro-Sud Italia Super Moto 2021. Vedremo se per i portacolori del MC Franco Mancini 2000 sarà più fruttuosa la trasferta toscana o quella abruzzese.

(Lucia Alonzi)