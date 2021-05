Svanisce ad Imola il sogno promozione della Assitec Saluspro. Le ragazze del Sant'Elia nel ritorno playoff in casa della Csi Clai Imola non riescono a difendere il set di vantaggio portato in dote dalla vittoria ottenuta al PalaIaquaniello per 3-2 e perdendo di due parziali dicono addio alla poule, dove invece avanzano le emiliane.

Un'altra partita giocata alla pari per lunghi tratti, come all'andata, ed in cui alla fine Imola ha avuto più energie fisiche, ma soprattutto mentali per piazzare lo spunto decisivo alla fine del terzo set. Un set che è stata la svolta di una partita che fino a quel momento sembrava ancora aperta a qualsiasi soluzione. A fare la differenza alla fine sono stati i due set conquistati all'andata.

Si parte all'insegna dell'equilibrio come all'andata con la Clai che paga qualcosa di troppo in ricezione, ma riesce a restare aggrappata all'avversario nonostante i tentativi di allungo. Sul 22 pari però la squadra di casa piazza, come spesso le è capitato, il break decisivo. Prima Cavalli, poi due attacchi di Lodi danno il primo importantissimo set alla formazione di casa. Anche nel secondo è la squadra laziale a partire meglio e questa volta Imola prova con Rizzo a reggere gli attacchi e i muri di una scatenata Babatunde. Sembra fatta per Sant'Elia quando riesce a portarsi sul 20-16, ma anche questa volta la Clai sulle battute di Gherardi riesce a rientrare e pareggiare i conti a quota 23. Il finale si gioca così punto su punto con la Clai che annulla due set ball, ma deve arrendersi al terzo a causa di un'invasione.

La Clai però non accusa il colpo e parte a razzo (8-4) nel terzo. Il tecnico con Della Balda sfrutta maggiormente la freschezza della panchina e riesce però a restare a ruota. Tutto si decide sul 21-19 quando la Clai concretizza con Rizzo prima e Lodi poi la superiorità mostrata in questo parziale. È la svolta, perché D'Arco e compagne si spengono e perdono lucidità. Accusano il ko del terzo set e spianano la strada alla formazione imolese che può così giocare sul velluto.

Sulle ali dell'entusiasmo tutto diventa facile per la compagine di Turrini, mentre dall'altra parte la rottura è prolungata tanto che la Clai chiude con un significativo 25-8, Un risultato straordinario per un gruppo giovane che è arrivato in una semifinale per la promozione in A2 mostrando qualità al di fuori del comune.

La squadra di Turrini è riuscita con la difesa e una battuta efficace a ribaltare il risultato dell'andata.

Il Sant'Elia ci è andat vicino all'impresa, ha lottato, ha vinto in casa, ma il 3-2 metteva le ciociare in una situazione non proprio comoda e infatti alla fine è bastato un set per fare tutta la differenza della semifinale. Peccato, ma ottima stagione per le gialloblù a lungo in testa alla classifica nella regular season, che adesso dovranno cominciare a pensare alla prossima stagione.

Per quanto riguarda Imola, contro la formazione abruzzese di Altino che da anni lotta per salire in A2 servirà un'autentica impresa per proseguire quest'avventura che è andata già ben oltre le aspettative.

Tabellino e risultati

Csi Clai Imola – Assitec S.Elia Fiumerapido 3-1 (25-22, 25-27, 25-21, 25-8)

Csi Clai Imola: Cavalli 8, Gherardi 14, Bughignoli 13, Lodi 12, Rizzo 17, Melandri 7, Dal Monte (L), Carnevali, Balzani, Pedrazzi. Ne: Folli e Arcangeli. All: Turrini

Assitec Saluspro Sant'Elia: Turlà 2, Giudici 6, D'Arco 12, Donà, 9, Babatunde 15, Borghesi, Lorenzini (L), Bianchella 1, Blaseotto 6, Gradari 2. Ne: Trinca, Orazi e Ridolfi. All: Della Balda. Arbitri: Fichera (BS), Faia (CA)

Play-off prima fase risultati (Ritorno): Roma – Perugia 3-1 (3-1 all'andata); Altino – Jesi 3-0 (3-0 all'andata). Clementina- Cisterna 3-0 (3-0 all'andata); Clai – S. Elia Frosinone 3-1 (2-3 all'andata). Semifinali: Roma – Clementina; Clai – Altino.