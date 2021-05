Nel primo turno playoff per la A2 fa centro la Assitec Saluspro Sant'Elia battendo al tie break la Csi Clai Imola ma perde due set nei confronti delle emiliane e al ritorno ci sarà da soffrire perché il 3-2 non mette al sicuro le ambizioni di Sant'Elia che dovrà giocarsela fino all'ultimo punto in terra emiliana, domenica prossima, per passare il turno. Il match è stato in alcuni tratti tiratissimo con le squadre che hanno battagliato punto a punto. Primo set all'insegna dell'equilibrio fino al 10-10. Poi con Melissa Donà al servizio le ragazze di coach Alessandro della Balda si portano sul 14-10. La squadra imolese non ci sta e si rifà sotto fino al 24-24 quando Rizzo e Lodi permettono alla ClaI di portarsi avanti (24-26). Nel secondo parziale le gialloblù care alla presidente Silvia Parente sono più determinate. Giudici, Babatunde e Donà trascinano la squadra di casa fino alla conquista del brek decisivo sul 15-14 e poi allungano ulteriormente 19-14 grazie a Lucija Giudici che mette a segno tre punti consecutivi. Sant'Elia gestisce il vantaggio e chiude 25-19. Stessa storia nel terzo set. Dopo un sostanziale equilibrio fino al 6 pari, la Assitec risale in cattedra e le ragazze di Imola tornano a faticare in attacco. Grazie anche a Lorenzini in difesa le locali allungano 16-11, poi Donà, D'Arco e Giudici (che terminerà la gara con 29 punti all'attivo) portano la squadra di casa sul 19-12. Set tutto in discesa fino al 25-19. Imola capisce che è arrivato il momento di dare più gas e nel quarto set il team allenato da Turrini spinge tanto ma non scava il solco. Sul 21 pari un muro di Cavalli, un attacco vincente di Lodi e un uno di Borghesi per Sant'Elia portano le squadre sul 22-23. Alle padrone di casa non riesce lo spunto decisivo, ne approfitta Imola che piazza due punti consecutivi e si aggiudica il quarto set 22-35. Si va al tie break e le ragazze di Della Balda rispondono presente: si cambia campo sull'8-4, poi Giudici, Babatunde e D'Arco mettono sotto pressione la difesa imolese. Sant'Elia allunga ulteriormente 13-6. Imola non ci sta e rientra fino al 14-12. Serve tutta l'esperienza di Melissa Donà per chiuderla. «E' stata una partita per niente facile - ha detto il team manager Antonello Borrea - Imola, qualora ce ne fosse stato bisogno, ha dimostrato di essere una squadra giovane ma che allo stesso tempo molto prepararata. Le ragazze ce l'hanno messa tutta, volevano questa vittoria e alla fine, anche soffrendo, l'hanno ottenuta. In questa fase nessuna partita può essere scontata prima di giocarla, la società è soddisfatta per questo primo successo nei play off, ma ora dobbiamo preparare bene la prossima sfida e andare ad Imola con ancora maggiore determinazione».

Assitec Saluspro Sant'Elia – Csi Clai Imola 3-2 (24-26; 25-19; 25-19; 22-25; 15-12)

Sant'Elia: Turlà 2, Giudici 27, D'Arco 19, Donà 12, Babatunde 16, Borghesi 7, Lorenzini (L), Bianchella, Blaseotto, Gradari 1 Ne: Trinca e Ridolfi. All. Della Balda.

Csi Clai Imola: Cavalli 3, Bughignoli 12, Folli 12, Lodi 20, Rizzo 13, Melandri 11, Dal Monte (L), Carnevali 1, Gherardi, Balzani. Ne: Arcangeli e Pedrazzi. All. Turrini.

Tabellone play-off (Andata 15 maggio): Cisterna – Clementina 0-3; Perugia – Roma 1-3; Sant'Elia Fiumerapido – Clai 3-2; Jesi -Altino 0-3; Ritorno, 22 maggio): Roma – Perugia (ore 16), Altino – Jesi (ore 18.30), Clementina- Cisterna (ore 18.30), Clai Imola – Sant'Elia Fiumerapido (domenica 23 ore 17.30).