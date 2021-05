Una giornata strepitosa per lo sport del territorio, giovani atleti protagonisti di una esperienza unica nel campo di casa della Città termale. La squadra del "Fiuggi FootGolf" ha stravinto la prima giornata del campionato interregionale, con la vittoria nella classifica a squadre sul bellissimo manto erboso dello storico Golf Club Fiuggi 1928.

I colori rossoblù hanno anche trionfato nella categoria Assoluti, con la giovane promessa locale di questo sport, Davide Girolami, che ha vinto la gara con un sontuoso meno 11 e la vittoria nella fascia argento con un grande meno 9 di Simone Terrinoni.

Il prossimo impegno sarà per la seconda tappa sul campo dell'Aquila il prossimo 6 giugno e se il buongiorno si vede dal mattino, la squadra del Fiuggi FootGolf si appresta a vivere una grande stagione.

Il FootGolf è l'ultima frontiera degli sport individuali e a squadre, nato come sintesi tra il calcio e golf, ha come obiettivo quello di "andare in buca" non con una pallina, ma con un pallone da calcio seguendo comunque le medesime regole del golf. Può essere giocato attraverso gare individuali o di squadra su percorsi da 9 o 18 buche; esistono categorie suddivise per fasce di età, non ha alcuna controindicazione ed è alla portata di tutti.

Rispetto al golf c'è però qualche differenza: mancano le mazze, che sono sostituite dalle gambe dei giocatori. E' quindi un gioco di forza (un tiro potrebbe raggiungere i 100 metri), di precisione, ma soprattutto di concentrazione.

Negli ultimi tre anni questa nuova disciplina ha fatto registrare una crescita esponenziale, con centinaia di iscritti in tutta Italia. Numeri notevoli certificati dal sostegno di sponsor importanti, come ad esempio Acqua Fiuggi e Security Global per la squadra locale, e da un indotto turistico alberghiero che, ad oggi, può rappresentare un valore aggiunto per gli operatori del settore.