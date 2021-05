Non c'è due senza tre. I proverbi non sbagliano nemmeno nel ciclismo e ad Amaseno il belga Wout Alleman, portacolori del DMT Racing Team, chiude la sua breve trasferta italiana con la terza vittoria nella 12^ XCP Monte Calvo organizzata dalla Firefox Team. Il ventireenne fiammingo aveva aperto la serie di successi ad Aquino il 1° Maggio vincendo l'XCO Valley Park e si era ripetuto il giorno dopo ad Itri nella Monti Cecubi XCO. Chiudere il tris ad Amaseno era il suo obiettivo e ci è riuscito con una condotta di gara attenta nella prima parte della gara, quando ha controllato i suoi avversari più temibili, Alessio Agostinelli e Antonio Folcarelli, e dirompente nella seconda , quando ha spinto alla sua maniera mettendo fra se e gli inseguitori oltre 3 minuti. Soddisfatto il suo diesse Andrea Marconi che ha raccolto buone sensazioni da questi tre impegni soprattutto in vista dell'imminente Giro dell'Andalusia dove con Wout spera di essere uno dei protagonisti nella classifica finale. Alle spalle del belga la volata per la seconda piazza ha premiato il marchigiano Alessio Agostinelli (KTM Protek Elettrosystem) con Antonio Folcarelli (Race Mountain Team Folcarelli) brillante terzo.

Più staccati giungevano gli altri protagonisti di giornata guidati da Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy) che si piazzava quarto e abdicava così dopo ben tre successi consecutivi nella classica di Amaseno. Bene anche Stefano Capponi (Pro Bike), che non scende mai oltre la top five, e il marchigiano Michele Angeletti (Bike Therapy). Fra i Master il trono è andato all'esperto biker campano Luigi Ferritto (Team Giannini ) che ha preceduto l'idolo di casa Samuele Giuseri. Il biker amasenese in maglia GM Bike ha lottato ancora una volta come un leone per restare fra i migliori dieci di giornata e alla fine ha portato a casa anche la vittoria di categoria nella Elite Master Sport con quattro minuti di vantaggio sul secondo.

La classifica femminile è stata dominata dalla promettente marchigiana Angela Campanari, che veste la maglia dello squadrone lombardo Superbike Bravi. Dietro di lei Sabrina Di Lorenzo della Pro Bike, Simona Cianchella della MA.AN.RT ed Elena Spadaccia della Mentana Ciclismo . Nelle classifiche di categoria hanno primeggiato: OPEN Uomini Alleman Wout, OPEN Donne Angela Campanari, JUNIORES Flavio Mininni, JMT Matteo Fauceglia, ELMT Samuele Giuseri, M1 Davide Caroselli, M2 Adriano Angeloni, M3 Luigi Ferritto, M4 Michele De Santis, M5 Pasquale Russo, M6 Marcello Santi, M7 Marco Fortunato, M8 Antonio Bufalini, WOMAN Unica Sabrina Di Lorenzo. Premiata anche la società più numerosa al via, l'Asd MTB Castelli Romani, che in classifica ha preceduto l'Asd Il Biciclo New Limits, la Ruote Matte Ceccano, l'Apd Ciociaria Bike e la Cicli Di Stefano. Con la tappa di Amaseno prende forma anche la classifica del circuito "Terre Ciociare", di cui la Monte Calvo XCP era la seconda prova. Prossima tappa del circuito il 6 giugno a Ceccano dove si svolgerà la Gran Fondo Monte Siserno Bike organizzata dall'ASD Ruote Matte.

Volti stanchi ma soddisfatti a fine gara nello staff della Firefox Amaseno premiata ancora una volta dal consistente numero di partecipanti che domenica ha superato le 400 unità . Nel corso della premiazione è intervenuto il sindaco di Amaseno Antonio Como che si è complimentato con la Firefox per l'impegno e la professionalità con cui mantiene in vita una manifestazione così prestigiosa come la XCP Monte Calvo. Sulla stessa onda il vice presidente del Comitato Regionale Lazio Federciclismo Tony Vernile che ha messo in risalto la qualità dei partecipanti dell'edizione numero 12 della gara con nomi di assoluto livello internazionale al via.

A chiudere la giornata i ringraziamenti del presidente della Firefox Team Vittorino Pirri e di Augusto Rotondi a tutti i volontari e tesserati della Firefox che hanno lavorato sul percorso e nell'allestimento della zona partenza e arrivo, a chi ha curato l'accoglienza dei biker a fine gara ed agli sponsor che hanno collaborato a sostenere economicamente l'evento.