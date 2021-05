Comincia i playoff con il piede giusto la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che nella prima uscita al Pallone di Largo Tacchi Venturi a Roma, batte al tie break il N.Ed. Reatina Appio Roma. Centrati e concentrati, i volsci hanno affrontato senza paura una squadra che stava pregustando ben altra conclusione, visto che nel terzo set era avanti 23-16 dopo aver perso il primo. Ma Sora è riuscita a costruire un contro parziale "monstre" di 8-0 e ribaltarlo. Poi, avanti 1-2 in fatto di conteggio game, nel quarto si è spenta di nuovo la luce fino al 21-9 rendendo vana stavolta la rimonta di Corsetti (23-20). Si arrivava così ad un tie break tutto di marca sorana, con i locali agganciati solo fino al 4-5 per poi cedere campo e punti 8-15. «Benché Appio sia un signora squadra che ci ha messo in difficoltà, vedo più un punto perso che 2 guadagnati, - si rammarica coach Fabio Martini -. Detto questo sono soddisfatto del risultato perché dopo aver perso il quarto set in malo modo, abbiamo portato a casa il quinto, ma soprattutto soddisfatto dei ragazzi che sono stati sul pezzo. Essendo la prima gara dei play off sicuramente sentivano la partita e ad aggravare la situazione c'è stata l'alta temperatura presente all'interno del pressostatico, ma in questi play off dove tutte le gare sono finali, dobbiamo imparare a gestire anche questo».

Allo starting playes la guida tecnica locale, mister Pistilli, si propone con Cervini al palleggio opposto a Cesa, Grippo e Fontana in posto 3, Priori e Di Generoso i martelli, Lamonaca libero.

Coach Martini torna a schierare il suo sestetto tipo, quello formato dalla diagonale Panarello opposto a Magnante, Vona e Caschera al centro della rete, Corsetti e Vizzaccaro in posto 4, la novità riguarda il settimo uomo con Izzo libero nella fase di ricezione e Iafrate in quella di difesa.

Si va di pari passo fino al 12-12 finché i romani accelerano costringendo Martini a ragionare con i suoi ragazzi. Il capitano volsco sale sugli scudi e con un devastante turno in battuta spingea +4 e 17-21. La Globo chiude il set alla prima occasione con Magnante in battuta e Vona a tirare il rigore del 21-25.

Aggrediscono il secondo game Cesa e compagni per il 4-1 che costringe la guida tecnica ospite a fermare il gioco. Dopo aver parlato con i suoi, arriva il cambio palla con Caschera dal centro della rete ma nessun break con il gioco che prosegue punto a punto fino al 10-5 quando arriva il parziale positivo che ricuce lo strappo fino al 10-9 con Vizzaccaro in battuta, Vona a muro e Magnante in attacco. Mister Pistilli al time out e poi parte la nuova corsa romana con Fontana e Priori per il 14-10. Appio controlla bene e si porta 21-18 aiutato da qualche disattenzione avversaria: un buon ritmo lo accompagna dritto al 25-20 che rimette in parità il match.

Equilibrio in apertura di terzo game con la Globo a tenersi un passo avanti fino al +3 del 4-7 con Magnante in grande spolvero. Risponde il pari ruolo Cesa per la parità del 7-7 e poi qualche errore di troppo regala ai padroni di casa il vantaggio del 12-9. Ferma tutto coach Martini e alla ripresa si gioca al cambio palla fino al 16-14 quando Cesa diventa pesante dai nove metri inanellando un turno che porta i suoi in alto fino al 21-14. 23-16 quando Corsetti manda Vona al servizio per l'ace del 23-18, continua il turno del centrale mentre in prima linea Caschera mura Priori per il 23-20, Cocco a uno inchioda ancora Priori per il 23-22, e poi arriva anche il set ball. La rincorsa lunga 8-0 si interrompe solo per mandare il game ai vantaggi e poi riprende per il 24-25 e 24-26 che rimette la Globo avanti 1-2 nel match. In avvio è sempre Appio a mettere il naso avanti per il 3-0 agganciato 3-2 ma poi con Priori al cambio palla e in battuta, scappano ancora 8-3. Deve sempre rincorrere la Globo ma fino al 15-6 non riesce a farlo: non riuscendo ad andare oltre il cambio palla, non trova il ritmo giusto così Cesa e compagni continuano a spingere 18-7 e 21-9. La battuta torna nelle mani sorane di Cocco che in salto picchia finalmente per un bel break positivo dal parziale di 6-0 che segna il 21-15. Lavora bene sul cambio palla e al 22-15 può continuare ciò che aveva iniziato rosicchiando altre lunghezze buone per il 22-18 e poi ancora quelle del 23-20. Cesa porta i suoi al set ball ma al servizio si annulla la prima possibilità. Di Generoso non si fa sfuggire l'occasione della seconda per il 25-21 che rimanda tutto al tie break. Gioco infuocato, sestetti che non mollano, tabellone che sale un punto per parte. La situazione si sblocca sul 4-5 con Sora in serie fermata solo dal cambio del campo obbligatorio al 4-8. Break dopo break è 6-12 e 7-14, Grippo prova a tenere suoi dentro ma Sora vince il set 8-15 e il match 2-3.

Appio-Sora 2-3

N.ED. REATINA APPIO ROMA: Cervini 1, Cesa 25, Grippo 7, Fontana 9, Priori 19, Di Generoso 11, Lamonaca (L), Scaglione, Savagnone n.e., Farina 3, Conrado Veiga n.e., Capozza n.e., Del Frate (L) n.e., Olivieri n.e.. I All. Lorenzo Pistilli; II All. Gabriella Oddo. B/V 4; B/P 14; muri: 6.

GLOBO BPF SORA: Panarello, Magnante 20, Caschera 10, Vona 11, Corsetti 17, Vizzaccaro 5, Iafrate (L), Izzo (L), Cocco 2, Pittiglio n.e., Rogacien, Quadrini n.e., Ciardi . I All. Martini. B/V 3; B/P 11; muri: 11.

PARZIALI: 21-25 (‘28); 25-20 (‘27); 24-26 (‘33); 25-21 (‘26); 8-15 (‘18). ARBITRO: Marco Lo Re.

2° ARBITRO: Antonio D'Avanzo.

SEGNAPUNTI: Francesca Branno.