Un'altra grande vittoria, su un campo difficile, e la scalata è completata: la Virtus si piazza al quarto posto del Girone D e deve attendere ora che la Tecnoswitch Ruvo di Puglia recuperi ben tre partite. Intanto la BPC Cassino si gode la sua posizione, ottenuta dopo aver sconfitto al PalaDolmen il Bisceglie, approdando alla post season: sarà opposta in caso di conferma della quarta piazza alla quinta forza del Girone C, il Belcorvo Rucker San Vendemiano. Altrimenti l'avversario sarà il Liofilchem Roseto.

Domenica scorsa in trasferta altra bella prova di continuità sia in termini di prestazioni che di risultati per Grilli e compagni. Una Virtus, che sin dalle prime battute, è in assoluto controllo della gara, con coach Vettese che riconferma nello starting five i soliti Teghini, Grilli, Lestini, Cusenza e Visnjic, con Rischia, Fioravanti e i giovani rossoblù, Policari, Rubinetti, Manojlovic, Gambelli e Rinaldi, chiamati, all'occorrenza, a dare un cambio di intensità determinante a gara in corso. È Visnjic ad aprire le danze al PalaDolmen, ma Seck, per i padroni di casa, gli risponde prontamente. Lestini e ancora Visnjic, però, decidono di mettere le marce alte, e Bisceglie incomincia a far fatica a stare dietro ai lupi virtussini. Sono Cusenza, però (indiscusso MVP del match con una doppia-doppia da 16 punti e 13 rimbalzi) e Grilli, altro assoluto mattatore dell'incontro con 24 punti e una performance devastante al tiro con 8/12 da 2pt e 2/4 da 3pt, a far mettere la freccia alla compagine benedettina, che chiude il primo quarto sopra di 9 lunghezze, sul 13-22. Nel secondo periodo, Grilli continua a mettere a segno punti importanti, ma Galatino e Santucci permettono ai padroni di casa di arrivare fino al -3, che diventa parità a quota 31, grazie ad una tripla dall'arco di Sirakov. I ragazzi di coach Vozza, però, non riescono mai a mettere la testa avanti, e allora la Virtus ne approfitta con un parziale pesante di 9-0 che consente a Rischia e compagni di andare all'intervallo lungo sopra di 7, 33-40.Nella ripresa, Bisceglie riesce ad avere ancora la forza di risalire la china guidata dal giovane scuola Tiber, Santucci, che infila il canestro che vale la nuova parità a quota 42. Visnjic decide, di nuovo, di spegnere immediatamente le velleità dei pugliesi. Il finale di periodo è un crescendo rossoblù, con, nuovamente, uno strepitoso Grilli e un cinico Rischia, freddo e lucido nei momenti dove la palla inizia a pesare, a farla da padroni.

All'ultimo mini-intervallo, il risultato è di 50-61 per la BPC. L'ultima frazione è di ordinaria amministrazione per gli uomini del presidente e ds Manzari, che vincono il match con il risultato di 67-73.

Al termine dell'incontro, questo il commento del lungo rossoblù, Kevin Cusenza: «Sono davvero contento per queste 6 vittorie consecutive. Per me e per tutta la Virtus, è una rivincita: a livello personale, perchè comunque stare fermo ad inizio anno e guardare gli altri giocare, non è per niente semplice, ma ho dimostrato di essere all'altezza di una squadra di alto livello come quella in cui sto giocando adesso; per la squadra, perchè dopo annate di alto, altissimo spessore, raggiungere un traguardo del genere è davvero significativo non solo per la società, ma anche per i tifosi e per l'ambiente tutto. Adesso testa ai playoff. Non sappiamo ancora la posizione che occuperemo e, di conseguenza, l'avversario con cui giocheremo; senza dubbio una tra San Vendemiano e Roseto, in quanto balliamo tra la quarta e la quinta posizione aspettando i recuperi di Ruvo di Puglia, ma questo non mi preoccupa. Devo dire la verità, non ho timori particolari: rispetto di tutti, paura di nessuno. Questa settimana ci riposeremo e recupereremo le energie, poi insieme prepareremo la nostra prima uscita del 16 maggio nella post-season».

Prossimo appuntamento, dunque, per la BPC, nei playoff, al via il fine settimana del 16 maggio.



Bisceglie 67

Cassino 73

Alpha Pharma Bisceglie

Santucci 16 (1/3, 3/9), Seck 14 (6/9, 0/0), Sirakov 14 (4/7, 2/11), Vitale 11 (3/6, 1/4), Galantino 10 (1/2, 2/3), Maresca 2 (1/4, 0/3), Caceres 0 (0/3, 0/0), Chiriatti 0 (0/1, 0/0), Quarto di Palo 0 (0/0, 0/0), Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Seck 12) - Assist: 12 (Seck 4)

BPC Virtus Cassino

Grilli 24 (8/12, 2/4), Visnjic 17 (5/10, 1/4), Cusenza 16 (4/4, 1/2), Lestini 11 (2/6, 2/8), Rischia 5 (1/4, 1/5), Teghini 0 (0/3, 0/5), Fioravanti 0 (0/2, 0/0), Policari 0 (0/0, 0/0), Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Manojlovic 0 (0/0, 0/0), Gambelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Cusenza 13) - Assist: 10 (Teghini 3)

Parziali: 13-22, 20-18, 17-21, 17-12