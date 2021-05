Già certa dei playoff la Assitec Saluspro chiude nel migliore dei modi la prima fase del campionato nazionale di pallavolo femminile Serie B1 battendo la Connetti.it per 3-0 nell'ultimo recupero in calendario, qualificandosi alla post season da terza. Coach Della Balda sceglie Trinca in palleggio opposta a D'Arco, Bianchella e Blaseottobande, al centro Borghesi e Babatunde, libero Martina Lorenzini. Partono però contratte le atlete del Sant'Elia e ne approfitta Chieti che si porta sul 2-5. Il tempo di scuotersi un po' e la squadra ciociara reagisce. Funziona la regia di Trinca, impeccabili le soluzioni offensive di D'Arco, Blaseotto, Bianchella, Borghesi e Babatunde. Morale: 13-8 Assitec, che allunga ulteriormente sul 17-10 grazie ancora a due muri vincenti di Babatunde, un ace di Blaseotto e a due errori in attacco di Chieti. Da questo momento in poi Sant'Elia gestisce il vantaggio e chiude il primo set 25-21. Il secondo set è quello più combattuto: si va punto a punto, difese rocambolesche e scambi prolungati. In questo contesto si erge il libero gialloblù Martina Lorenzini, protagonista di almeno quattro recuperi, importanti e decisivi. Le squadre procedono appaiate fino al 23-23 quando capitan D'Arco e Blaseotto firmano i due punti decisivi: 25-23.



Parte bene Chieti nel terzo set, subito avanti 0-3. Ma la Assitec non ci sta, vuole far sua questa partita, e torna a macinare gioco. D'Arco e Babatunde sono a tratti devastanti e Sant'Elia in brevissimo tempo torna avanti: 9-5. Un vantaggio, quello della squadra che si dilata fino al 19-13. Gestiscono bene il finale di set le ragazze di coach Dell Balda che chiudono il match con la vittoria del terzo parziale per 25-17.



«E' stata una partita a tratti dura, - ha detto coach Alessandro Della Balda - ma le ragazze sono state brave ad entrare in campo con l'atteggiamento giusto. E' una vittoria che ci voleva dopo le problematiche che abbiamo avuto tra infortuni e rinvii forzati. Ci prendiamo qualche giorno di riposo e poi subito testa ai play off. Dobbiamo arrivare pronti e determinati per riuscire a dire la nostra in questa seconda fase».

Per quanto concerne le abruzzesi, prive di particolari obiettivi in classifica, hanno onorato l'ultimo impegno stagionale battagliando per tre set contro le laziali. Debutto in prima squadra per la giovanissima Asia D'Amico, tra le fila neroverdi chiude in doppia cifra la sola Tellaroli, autrice di 12 punti, 9 per Malovic. La Connetti.it chiude così il campionato a quota 9 punti, al quinto posto finale.

Il tabellino

Assitec Sant'Elia – Connetti.it Chieti 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)

Assitec Sant'Elia: Volpe, Zubiani n.e., Trinca 5, Borghesi 6, Lorenzini (L), Ridolfi, Blaseotto 5, Gradari n.e., Bianchella 4, D'Arco 24, Babatunde 13. All.: Della Balda.

Connetti.it Chieti: Maiezza, Di Paolo 3, Rocchio n.e., Marchi, Anello n.e., Gogna 5, Padula n.e., D'Amico, Malovic 9, Ferrara (L), Comotti 6, Micheletti, Tellaroli 12, Diodato 5. All.: Giorgio Nibbio.