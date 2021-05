Termina oggi in terra pugliese, la stagione regolare della BPC Virtus Cassino, che nella gara valevole per l'ultima giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone D), affronterà al PalaDolmen l'Alpha Pharma Bisceglie. Alla ricerca di punti fondamentali in chiave playoff, la formazione di coach Vozza, trova in Sirakov, per distacco, il miglior realizzatore della squadra e la punta di diamante sulla quale il team pugliese affida gran parte delle sorti offensive; Seck, invece, è il miglior rimbalzata e l'atleta che concede importanti seconde opportunità dal campo ai suoi; all'interno del roster, infine, giocatori di indiscusso valore sia tecnico che tattico, sono Santucci, Vitale, Caceres e Maresca, che registrano solide percentuali dal campo sia dalla media che dalla lunga distanza.

Cassino, invece, reduce da 5 vittorie consecutive, cercherà di portare a casa il sesto successo consecutivo, nella speranza di conservare la quarta posizione in griglia playoff, rimanendo in attesa dei recuperi di Ruvo di Puglia.

A presentare la partita, in casa BPC, il coach dei rossoblù Luca Vettese: "Ci aspetta una gara molto complicata. Bisceglie è un team attrezzato e che ha delle individualità importanti per la categoria, senza dimenticare le loro ambizioni di postseason. Proveranno a giocarsi fino in fondo, proprio nel match contro di noi, le loro chance per tornare alla vittoria e per provare ad accedere alla seconda fase della stagione. Per noi è una sfida fondamentale per conservare il nostro attuale posto in graduatoria e ce la metteremo tutta per proseguire questa striscia di risultati positivi consecutivi per alimentare la nostra fiducia di squadra in vista dei playoff".

Appuntamento, dunque, oggi pomeriggio, al PalaDolmen, per la sfida tra la BPC Virtus Cassino e l'Alpha Pharma Bisceglie; palla a due alle ore 18:00.

Diretta streaming del match sulla piattaforma LNP PASS; aggiornamenti live sul risultato dell'incontro sui canali social delle due squadre.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)