Quinta vittoria di fila e playoff blindati: il successo sul Monopoli certifica il grande momento del Cassino che sale al quinto posto del Girone D. Sui legni del PalaVirtus non c'è storia nella gara valevole per la 21esima giornata di campionato. Prestazione ancora una volta maiuscola quella dei ragazzi di coach Luca Vettese. Capitan Grilli (top scorer) e compagni battono i pugliesi e staccano il pass per l'obiettivo stagionale dichiarato ai nastri di partenza dalla proprietà e dalla dirigenza.

Gara equilibrata nelle fasi iniziali, con Monopoli che grazie alle sue mostruose percentuali da oltre l'arco mantiene in vita il match almeno fino al termine del secondo periodo.

Poi Fioravanti e soci aumentano l'intensità sia in attacco sia in difesa: 27-13 di parziale al termine del terzo periodo, che permette allo staff tecnico virtussino di dar respiro anche ai "senatori", con gli ultimi 10 minuti caratterizzati dalla presenza sul parque delle giovani leve rossoblù.

Cassino vince al termine di una gara dominata soprattutto nel pitturato, sia a rimbalzo sia nelle realizzazioni offensive: 45-26 la vittoria nei palloni catturati, 73%, invece, la percentuale di tiro da 2. Da segnalare, una performance corale di gruppo emozionante: un ritrovato Fioravanti, decisivo con ben 19 punti (3/3 da 2; 3/4 da 3, ndc); del capitano Grilli, autore di 24 punti; dell'ala grande Federico Lestini, anche lui in doppia cifra con 14 punti; del play rossoblù, Simone Rischia, che sfiora la doppia-doppia con 12 punti e 9 assist, accompagnato dal lungo Njegos Visnjic, 16 punti e 12 rimbalzi per lui; da menzionare, infine, anche i solidi apporti di Teghini, 4 punti e 9 assist anche per lui, e del lungo Cusenza, che sfiora la doppia-doppia con 7 punti e 8 rimbalzi.

La BPC, dunque, stacca il biglietto per i playoff e la prossima settimana sarà di scena a Bisceglie con l'obiettivo di consolidare la propria posizione ancora traballante tra la quarta e la settima posizione, in attesa dei recuperi della gare rinviate causa Covid, che dovrebbero essere recuperate entro il 9 maggio.

Il 16 maggio, invece, prenderà il via la post-season. Queste le dichiarazioni nel post-partita dell'ala piccola rossoblù, Matteo Fioravanti: «Sono davvero felice per questo obiettivo che abbiamo raggiunto con tutta la squadra. Sono contento doppiamente perchè questo traguardo coincide con la mia crescita personale come giocatore e in termini di performance sul parquet, e di questo devo ringraziare il coach e i compagni che mi hanno sempre aiutato e spronato anche quando non ero in forma. Adesso posso essere un'arma in più fondamentale per il roster e penso che chiunque, ad oggi, debba avere timore di affrontarci. Ci aspetta, settimana prossima, un'altra partita fondamentale con Bisceglie, per consolidare il nostro posto nella graduatoria e alimentare la fiducia per il prosieguo della stagione».

Nel prossimo turno (domenica alle ore 18) la BPC sarà di scena al PalaDolmen, per l'ultima giornata di regular season contro il Bisceglie, che ha ancora la possibilità di accedere ai playoff, stazionando al nono turno a quota venti, in compagnia di Luiss e Sant'Antimo e con una gara da recuperare.

Il tabellino

Cassino 96

Monopoli 76

Virtus BPC Cassino: Grilli 24 (10/12, 0/5), Fioravanti 19 (3/3, 3/4), Visnjic 16 (7/8, 0/0), Lestini 14 (2/3, 2/7), Rischia 12 (3/3, 2/4), Cusenza 7 (2/5, 1/1), Teghini 4 (0/1, 0/1), Policari 0 (0/1, 0/0), Rubinetti 0 (0/0, 0/1), Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Manojlovic 0 (0/1, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 42 8 + 34 (Visnjic 12) - Assist: 33 (Rischia, Teghini 9)

Action Now Monopoli: Torresi lelli 19 (4/7, 3/6), Botteghi 16 (4/6, 2/3), Laquintana 15 (4/10, 1/5), Paparella 10 (2/6, 2/7), Rollo 7 (2/5, 1/3), Stepanovic 6 (0/1, 1/3), Formica 2 (0/1, 0/3), Annese 1 (0/3, 0/3), Maksimovic 0 (0/0, 0/0), Yusuf 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 25 8 + 17 (Botteghi 12) - Assist: 7 (Botteghi, Paparella, Formica 2)

Parziali:21-21, 23-20, 27-13, 25-22

Arbitri: Giustarini e Di Salvo