Un match fondamentale per la BPC Virtus Cassino, quello in scena oggi alle 18:00 sui legni del PalaVirtus, una gara chiave per la formazione di coach Luca Vettese, che giunta alla penultima giornata di regular season, è alla ricerca della matematica certezza di poter giocare la prossima post-season al via tra il 16 e il 23 Maggio. Un incontro "trappola" per Lestini e compagni, che si troveranno opposti ad una squadra che, nonostante la posizione di classifica che in questo momento la condanna alla lotta per un posto play-out, ha la possibilità di schierare quintetti e individualità di assoluto spessore per la categoria: Mauro Torresi Lelli, top-scorer dei suoi in questa seconda fase con quasi 20 realizzazioni a gara, Emiliano Paparella, veterano della categoria e regista dei pugliesi capace di segnare 10.8 punti per partita, Matteo Annese, Silvio Stanzani, già visto contro la BPC in maglia Scauri nella scorsa stagione e che aveva iniziato la stagione con la Sutor Montegranaro, Nicolò Benedusi, ala piccola ex Pavia e NPC Rieti, Giovanni Laquintana, che aveva saltato le scorse partite per via di un infortunio ma è rientrato nell'ultimo incontro casalingo contro Formia e rappresenta senza dubbio la vera arma in più per i blu-arancio, Matteo Botteghi, Arsenije Stepanovic, Roberto Rollo, Mateja Maksimovic e Michelangelo Laquintana.

Formazione allenata dal coach ex Salerno e Agropoli, Antonio Paternoster, i pugliesi sono reduci da uno score nelle ultime 5 partite di 4 sconfitte, contro Salerno, Sant'Antimo, Avellino e Rieti, e 1 vittoria nel precedente turno tra le mura amiche contro Formia.

Presenta così la gara il direttore sportivo e presidente della BPC Virtus Cassino, Leonardo Manzari: "Partita che non dovremo in alcun modo sottovalutare. Monopoli è una formazione che ha dei valori importanti e delle individualità di categoria. La sua attuale posizione non rispecchia per niente le loro potenzialità. Al netto di questo, non verranno al PalaVirtus come vittima sacrificale di giornata, anzi. Hanno bisogno di abbandonare definitivamente l'ultima posizione e hanno necessità di conquistare punti per raggiungere l'obiettivo play-out. Sono convinto, però, che se continueremo a giocare come abbiamo fatto in queste ultime gare, avremo le nostre ottime chance di portare a casa due punti che sarebbero fondamentali per noi per aggiuntare un posto nella prossima post-season".

Appuntamento, dunque, al pomeriggio odierno per la BPC Virtus Cassino, che tra le mura amiche del PalaVirtus, alle ore 18:00, affronterà la EPC Action Now Monopoli. Diretta streaming live dal PalaSport di viale De Feo a partire dalle ore 18:00; aggiornamenti sul risultato del match in tempo reale sui canali social dei due team.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)