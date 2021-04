Oltre 150 amatori hanno dato vita domenica mattina alla terza tappa del Giro del Basso Lazio - Trofeo Primavera sulle strade della zona industriale fra i comuni di Piedimonte S.Germano e Villa S.Lucia. La corsa targata Centro Sportivo Italiano rientrava fra gli eventi di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI. Un circuito di una decina di chilometri senza particolari difficoltà che la Roccasecca Bike ha curato meticolosamente predisponendo anche un efficiente protocollo anti Covid con la collaborazione della "Misericordia" di Roccasecca. La gara si svolgeva con il contributo della Regione Lazio che in questi momenti di difficoltà dell'intero mondo sportivo sta sostenendo in qualche maniera le iniziative dei sodalizi. Nella prima partenza riservata alle categorie over 45 andatura sostenuta che ha portato la media finale a 43,700 kmh. Diversi i tentativi di fuga senza nessun effetto e conclusione in volata con Luigi Balzano (Murolo Costruzioni) che beffava negli ultimi metri un coraggioso Roberto Cancanelli (MB Lazio Ecoliri). Nell'altra gara promozionale vittoria di Alfredo Di Sano (Iron Bike) mentre per gli under il successo è andato a Angelo Vitiello (Murolo Costruzioni) . La classifica di società ha visto al primo posto al MB Lazio Ecoliri di Roccasecca davanti all'Euronix Team ed alla Roccasecca Bike. A fine gara l'organizzatore Folco Iacovella ha ringraziato tutto lo staff della Roccasecca Bike per l'impegno profuso anche in questa occasione e la "Misericordia" di Roccasecca per la professionalità con cui presta l'assistenza sanitaria alle sue manifestazioni ciclistiche. Attento e indispensabile come sempre il servizio scorte tecniche del Team Vessella. (Foto Tommaso Marsella)