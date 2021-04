Sfiderà oggi pomeriggio la Pavimaro Molfetta sui legni del PalaPoli nell'incontro valevole per la 20° giornata del campionato nazionale di serie B girone D, la BPC Virtus Cassino, in un match senza dubbio decisivo per entrambe le formazioni che ancora sono coinvolte appieno nella lotta per guadagnarsi un posto nella griglia playoff.

Percorsi assolutamente antitetici in questa seconda fase di campionato, quelli delle due formazioni che si sfideranno domani in terra pugliese: la Pavimaro, difatti, è reduce nelle 5 sfide sinora disputate, da 2 vittorie, nelle prime due gare, e 3 sconfitte patite nelle ultime 3 contro, in ordine cronologico, Luiss, Rieti e Formia; la BPC, al contrario, viene da 2 sconfitte nei primi 2 match, contro Ruvo e Nardò, e 3 vittorie consecutive contro Taranto, Catanzaro e Reggio Calabria.

Pavimaro, attualmente all'11 posto in classifica con 8 vinte e 11 perse, annovera tra le sue fila giocatori di indiscusso spessore tecnico-tattico, tra cui due ex rossoblù, De Ninno e Bini, che con la canotta della BPC vinsero il campionato di serie B nella stagione agonistica 2017-18.

A disposizione di coach Carolillo, oltre alla guardia casertana e l'ala grande toscana, il play calabrese classe '98, Daniele Dell'Uomo, la guardia/ala ex Sant'Antimo, Giovanni Gambarota, il centro ex Battipaglia e Nardò, Vittorio Visentin, capocannoniere dei suoi con 15.8 punti per gara, la guardia classe '93, Armin Mazic, e gli altri under, Calisi, Serino e Azzollini.

A presentare il prossimo match delle ‘V' cassinati, il Presidente e DS della BPC Virtus Cassino, Leonardo Manzari: "Sarà una partita molto rognosa sia da un punto di vista tecnico che tattico. Affrontiamo due grandi ex che hanno vestito la nostra maglia come Fabrizio (De Ninno, ndc) e Matteo (Bini, ndc), con i quali abbiamo condiviso un bellissimo percorso culminato con la vittoria del campionato di serie B, e che vanno a formare parte di un roster decisamente attrezzato per la categoria. Con Molfetta sarà un match complicatissimo, come ogni incontro che affronteremo da qui fino alla fine dell'anno. Ogni formazione lotta per un obiettivo. La classifica è corta, e la squadra nostra prossima avversaria ha voglia, senza ombra di dubbio, di provare ad arrivare a guadagnarsi un posto nella griglia playoff come noi, ma allo stesso tempo, aggiungo io, dovranno guardarsi ben attentamente alle spalle perché, soprattutto Pozzuoli, farà di tutto per salvarsi senza dover disputare il girone infernale dei play-out. Ripeto, sono e saranno tutte partite combattute e impegnative. Noi, dal canto nostro, dovremo continuare a giocare come abbiamo fatto in queste ultime settimane, e sono sicuro che avremo buonissime chance di fare bottino pieno".

Appuntamento, dunque, oggi per la BPC Virtus Cassino, alle ore 18:00, al PalaPoli di Molfetta per la sfida contro la Pavimaro.

Arbitreranno l'incontro i signori DI FRANCO MIRKO MORENO di BERGAMO (BG) e DI PILATO FULVIO di PADERNO DUGNANO (MI).

Aggiornamenti sul match ‘live' sulle pagine social dei due team; diretta streaming ‘live' dal PalaPoli, sulla piattaforma LNP PASS.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)