Vittoria da tre punti sul Montmartre e primato in classifica per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che dopo il successo all'andata si concede il bis contro i romani archiviando la gara di ritorno in quattro set: 20-25; 25-21; 16-25; 25-27 i parziali alla palestra ITC Bachelet di via Nazareth a Roma, con i quali i ragazzi di coach Martini si dimostrano più forti di quelli di mister Candiloro.

Le tre settimane lontano dai campi non hanno impensierito o penalizzato assolutamente il sestetto volsco che in campo ha espresso la sua migliore pallavolo soffrendo solamente un pochino a inizio game e sul finale del secondo set.

Dall'altra parte della rete un avversario che ha puntato sui suoi punti di forza ed ha tenuto un buon ritmo di gioco rendendo ostica la corsa sorana alla vittoria. Sora ha regalato poco ai suoi avversari riuscendo a essere allo stesso tempo incisiva.

Capitan Corsetti e compagni, archiviano così la terza giornata del girone di ritorno della prima fase del Campionato di Serie C – girone B1, con una bella vittoria da 3 punti che in classifica la fa salire a quota 14. «Non è stata una partita affatto semplice – analizza coach Martini -, una squadra ostica ben organizzata in difesa che ci ha messo veramente alla prova. Siamo partiti molto contratti, poi ci siamo sbloccati subito e il primo set ha preso una piega favorevole. Nel secondo invece ci siamo concessi qualche errore di troppo nella fase finale che ci sono costati molto, e questo è uno spunto su cui lavorare in settimana. Siamo migliorati molto rispetto a qualche mese fa soprattutto a livello di personalità. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché la partita è stata anche un po' tesa per degli episodi e non è semplice tenere il focus come nel quarto set vinto 25-27, per cui bravi». Allo starting la guida tecnica locale, Candiloro, decide di giocare la sua partita con Bruselles al palleggio opposto a Loiaconi, Corsetti e Sebastiani in posto 3, Negro e Pizzioli i martelli, Esposito libero. Coach Martini in risposta schiera Cocco in cabina di regia opposto a Magnante, Vona e Caschera al centro della rete, Corsetti e Vizzaccaro in posto 4, e Iafrate libero nella fase di difesa e Quadrini in quella di ricezione.

Ci mette un po' Sora ad ambientarsi in casa del Montmartre e questo la costringe a rincorrere i padroni di casa che al passo di piccoli break segnano una bella distanza al 12-6. Dopo aver subito 3 ace e 3 muri punto, le bocche da fuoco volsche dominano la rete sfoderando tutti i loro migliori colpi d'attacco reagendo a una non buona ricezione con una magnifica fase oppositiva che li porta dal 14-8 al sorpasso del 14-15 con Vizzaccaro pesante dai 9 metri. Continuano a tirare dritto i bianconeri con l'ingresso di Ciardi in battuta e Caschera, prima allo slash e poi a muro, per il 17-19. Fruttuoso anche l'ingresso di Rogacien su Vizzaccaro che con due punti consecutivi porta il tabellone sul 19-23. Vona di prima intenzione regala il set ball ai suoi che la chiudono al secondo tentativo 20-25.

La Globo BPF si presenta al secondo game con un 1-5 che porta la firma di Vizzaccaro all'ace, ma i romani non ci stanno e la rimettono in equilibrio 7-8. Magnante di prepotenza tiene i suoi alla conduzione e il punto a punto accompagna tutta la parte centrale del set tra giocate d'astuzia, come quelle del palleggiatore locale, e di potenza come quelle del centrale Vona. La situazione non si sblocca, il gioco continua al cambio palla con nessuno dei due sestetti a concedersi il break. Sul 20-20 cala la lucidità nella metà campo sorana e Montmartre non deve faticare troppo per portare il set a casa 25-21.

Nuova linfa per i volsci che aggrediscono subito il terzo parziale 1-5. Richiama i suoi coach Candiloro ma alla ripresa la musica non cambia con gli ospiti che al 7-15 guadagnano un +5 di vantaggio con Corsetti e Magnante sugli scudi, che poi con l'ace di Vona sale sul +7 dell'11-18. Prova a spezzare il gioco il team Montmatre non riuscendo però ad andare oltre il cambio palla. Al 16-23 ci pensa Rogacien, subentrato a Vizzaccaro, che dai 9 metri va a segno due volte consecutive per il 16-25 che riporta avanti Sora nel computo set. La Globo BPF prova a mettere in campo lo stesso copione dell'avvio del game precedente con l'1-3 e il 5-8.

La reazione avversaria arriva prima con un parziale positivo di 3-0 che rimette tutto in parità, 8-8. Si gioca sul filo dell'equilibrio, una battuta per parte e un errore per parte, a spezzarlo è ancora una volta il turno al servizio del palleggiatore Bruselles che crea scompiglio nella ricezione sorana per il 18-15. Sale ancora Montmartre fino al 20-16 e 22-18, Vona lavora bene per il cambio palla, i muri di Corsetti ai danni di Loiaconi e di Cocco su Negro fanno il resto per la parità del 22-22 e l'ace di Vizzaccaro segna il sorpasso del 22-23. Con Corsetti si va al set ball e con l'omonimo Corsetti Valerio ai vantaggi. Ancora il capitano bianconero per la seconda opportunità, quindi Vizzaccaro di prima intenzione chiude set (25-27) e match (1-3).

Le altre partite

Perde al tie break la 4US Anagni Colleferro in casa della Intent Zagarolo, exploit del Caschera Paliano che espugna il campo del Serapo Gaeta. In classifica, Sora, Zagarolo e 4US appaiate in vetta a 14 punti.

Tabellino

Montmartre Roma - Globo BPF Sora 1-3

USD MONTMARTRE: Bruselles 3, Loiaconi 12, Corsetti 8, Simonetti n.e., Negro 10, Pizzoli 13, Esposito (L), Caschera, Gentili, Caselli 2, Conte n.e., Sebastiani 6. I All. Giuseppe Candiloro; II All. Simona Stella.

B/V 6; B/P 12; muri: 6.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Cocco 2, Magnante 19, Vona 14, Caschera 8, Corsetti 15, Vizzaccaro 9, Iafrate (L), Quadrini (L), Panarello, Pittiglio, Rogacien 5, Ciardi, Izzo ,n.e.. I All. Martini.

B/V 7; B/P 16; muri: 10.

PARZIALI: 20-25 (‘24); 25-21 (‘26); 16-25 (‘20); 25-27 (‘29).

I ARBITRO: Antonio D'Avanzo.

Classifica Girone B1

SQUADRE P G GV GP SV SP QS PF PS QP

Globo Sora 14 6 5 1 16 6 2,67 519 432 1,2

Intent Volley Zagarolo 14 6 5 1 16 8 2 560 481 1,16

Volley4us 14 6 4 2 16 7 2,29 516 465 1,11

Usd Montmartre 4 6 2 4 8 16 0,5 514 567 0,91

Serapo Volley Gaeta 4 5 1 4 7 12 0,58 364 440 0,83

Caschera Pallianus 4 7 1 6 5 19 0,26 472 560 0,84