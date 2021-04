Dopo una annata difficile per via del Covid-19, ma comunque portata a buon fine grazie al duro lavoro della organizzazione della serie internazionale e di team e piloti, questo fine settimana ci si appresta ad aprire le ostilità per la stagione 2021 il Campionato Internazionale BOSS GP. Il primo week-end di gare è in programma da venerdì 9 a domenica 11 Aprile sul circuito del Mugello, protagonista lo scorso anno di uno degli appuntamenti più combattuti della stagione e della prima vittoria nella serie internazionale per il nostro pilota Luca Martucci.

Il nome "BOSS" sta per Big Open Single Seaters (letteralmente, grandi e potenti vetture a ruote scoperte). Oltre alle Formula 1 degli ultimi anni (categoria Open), la serie di gare BOSS GP è aperta anche alle vetture ex IndyCar, A1 GP e GP2, vettura con la quale, più precisamente una Dallara-Megachrome curata dal Team MM International Motorsport, corre Luca Martucci. Dal 2017, la BOSS GP collabora in esclusiva con Pirelli (stesso fornitore di Formula 1 e Formula 2 per offrire alle sue squadre un servizio all'avanguardia. L'elenco dei partecipanti della stagione è particolarmente ricco di vetture e piloti e quest'anno il gruppo partenti sarà ancora più numeroso.

LUCA MARTUCCI – Tra gli attesi protagonisti della serie internazionale sarà ancora il pilota laziale Luca Martucci in gara con una rinnovata Dallara GP2 del team MM International Motorsport. Dopo i sei podi conquistati nel 2019, alla sua prima stagione nella categoria e la prima vittoria ottenuta proprio sul circuito del Mugello nel 2020, affermazione che Martucci ha suggellato con il secondo posto assoluto in campionato nella classe "Formula", il pilota laziale non ha trascurato nulla nella preparazione al campionato e si presenta al via della stagione 2021, più determinato di sempre: "Quest'anno ci presentiamo ancora più agguerriti – spiega il gentleman driver di Ceprano -. La macchina ha subito degli aggiornamenti e nelle prime prove libere della pre-season i nostri tempi sono sensibilmente scesi. Ma anche i nostri avversari hanno fatto notevoli progressi e, questo, unito al fatto che quest'anno ci sarà un parco partenti ancora più numeroso, non fa che aumentare il tasso di difficoltà della serie, ma anche la sua spettacolarità". Nonostante la agguerrita concorrenza, Martucci però ha le idee chiare su quelli che sono i suoi obiettivi: "Se lo scorso anno abbiamo raggiunto la prima vittoria ed il secondo posto finale in campionato, in questo 2021, seguendo la nostra politica di costanti ma progressivi miglioramenti, non possiamo che cercare di fare meglio. Con il nostro team, la MM International Motorsport, che si è arricchito di un altro pilota, lavoreremo come al solito per cercare il massimo della performance e sono sicuro che grazie alle loro indubbie capacità tecniche, troveremo delle soddisfazioni".



BOSS GP Racing Series Calendar 2021:

9–11 April | BOSS GP Season Opening Mugello (Italy)

7-9 May | Jim Clark Revival Hockenheim (Germany)

18–20 June | Forza Fanatec Misano (Italy)

3/4 July | Pirelli Official BOSS GP Test Days Monza (Italy)

13–15. August | AvD Grand Prix Nürburgring (Germany)

3–5 September | Masaryk Racing Days Brno (Czech Republic)

22–24 October | Grande Finale Imola (Italy)