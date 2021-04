La Federazione Italiana Triathlon si radica nel territorio. Per la prima volta, la provincia di Frosinone avrà un rappresentante della triplice disciplina a livello locale. Il compito di divulgare il triathlon in Ciociaria è stato affidato, infatti, ad Alessandro Martelluzzi che, per i prossimi quattro anni, sarà il delegato provinciale "Fitri" per Frosinone. L'importante incarico è arrivato nella giornata di mercoledì 24 marzo, in occasione del Consiglio Federale che si è svolto a Roma presso il Salone d'Onore del Coni, durante il quale è stato anche nominato il presidente regionale nonché responsabile della Commissione Giovani, Giampiero Antenucci. Il quadro direttivo regionale è completato dai delegati provinciali Roberto Patroni (Rieti), Mauro Guidaldi (Roma) e Marco Canuzzi (Viterbo).

La Federazione Italiana Triathlon non poteva fare scelta migliore per la provincia di Frosinone. Alessandro Martelluzzi è uno degli atleti di punta nel panorama sportivo ciociaro. Presidente della società Endurance Training, Martelluzzi è dottore in scienze motorie, allenatore di nuoto, istruttore Fidal, istruttore triathlon e tecnico di attività motoria in acqua.

In questi giorni, il neo delegato provinciale "Fitri" ha iniziato la sua attività di divulgazione della disciplina cercando, in primis, di suscitare interesse e curiosità nei confronti di uno sport che è alla portata di tutti, che rappresenta un vero e proprio stile di vita e che serve per stare in forma e, soprattutto, a divertirsi. Per quanti non conoscessero propriamente il triathlon, ricordiamo che questa disciplina unisce il nuoto, il ciclismo ed il podismo. Nella versione olimpica, il triathlon prevede 1500 metri di nuoto, seguiti da 20 chilometri in bici e da 10 chilometri di corsa. Ovviamente esistono molteplici varianti per ciò che concerne le distanze, che possono essere adattate alle proprie capacità. Martelluzzi si è prefissato tre grandi obiettivi che, nei prossimi quattro anni, cercherà di portare a compimento. Innanzitutto intende sensibilizzare gli atleti a praticare il triathlon all'interno delle tre società già presenti nel territorio, vale a dire Endurance Training, Ernica Veroli e Janula Sport Cassino. La seconda iniziativa consisterà nel contattare le varie società di podismo, di ciclismo e di nuoto invitandole ad intraprendere il triathlon, fornendo loro ogni tipo di appoggio e di supporto. La terza iniziativa, invece, si lega ancora di più al territorio, in quanto Martelluzzi ha intenzione di suddividere la sua zona di competenza in macro aree, individuando persone interessate ad iniziare il progetto triathlon nel proprio territorio, appoggiandosi ad una delle società già esistenti, con l'obiettivo, in futuro, di dar vita a nuove affiliazioni e a nuove società di triathlon, sempre con il supporto del comitato regionale. Le macro aree sono la Val di Comino, per la quale sono stati già individuati due referenti nelle persone di Davide Capobianco e Franco Camastro, la zona Fiuggi/Anagni e quella dell'Amaseno. Per queste zone non ci sono ancora referenti e si invitano, quindi, quanti fossero interessati a praticare il triathlon a farsi avanti contattando il delegato provinciale per intraprendere insieme il nuovo progetto.

In questo momento in cui la pratica sportiva è fortemente limitata a causa dell'emergenza covid-19, le iniziative sono ancora ferme, ma in progetto ci sono diverse iniziative, a partire dai camp riservati agli amatori ed al settore giovanile (dai sei anni in su) da svolgersi in due giorni (preferibilmente il sabato e la domenica) presso strutture alberghiere dotate di piscina.

Alessandro Martelluzzi ha voluto ringraziare, infine, il presidente regionale Giampiero Antenucci per avergli conferito questo incarico prestigioso ed ha fornito il suo contatto telefonico, ovvero 392/7227454 ed il suo indirizzo email delegatofitri.frosinone@gmail.com per qualsiasi tipo di informazione.