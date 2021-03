Ha preso forma anche il calendario della Serie D di basket, per la provincia di Frosinone, due le squadre al via, Veroli e Sora. Si comincia sabato 10 aprile con 6 squadre in un girone unico: APDB Roma, Olimpia Roma Basket, Pallacanestro Sora, Pallacanestro Veroli 2016, Romana e Virtus Pomezia. Le sei squadre si incontreranno in gare di andata e ritorno, con conclusione il 13 giugno. Le prime due in classifica al termine del girone di qualificazione si affronteranno nella finale promozione al meglio delle tre gare, con gara-1 ed eventuale gara-3 in casa della squadra classificata al primo posto. Questo il primo turno di gare: Sora - Olimpia Roma ; Romana - Virtus Pomezia; Veroli - APDB Roma.

Intanto il club ernico ha annunciato il ritorno in giallorosso di Claudio Frusone. Il lungo di origini alatrensi, torna ad indossare la canotta del Veroli che per anni ha onorato grazie alla sua grinta e determinazione.

«Siamo orgogliosi di poterlo vedere ancora in campo a difendere i colori della nostra città», scrive il club dandogli il benvenuto. Queste le sue prime parole: «Sono felice di poter dare una mano nella squadra in cui ho avuto la mia rinascita. Voglio un bene, un amore, per ogni ragazzo della Pallavanestro Veroli, smisurato, per questo paese e i suoi infiniti tifosi. Voglio quindi ringraziare le Stelle Marine Ostia e lo splendido gruppo che mi ha accolto come uno di loro, da subito, per questo anno e mezzo e la comprensione che hanno avuto nell'avermi dato ogni possibilità di scelta. Ora testa e cuore alla prima di campionato».