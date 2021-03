Aveva dichiarato il suo obiettivo ad ottobre e nell'ultima domenica di marzo ha fatto centro. Il 14enne Davide De Santis ha vinto ad Eboli nella tappa dell'Enduro Gravity confermandosi tra i migliori esordienti in Italia. Nonostante la pandemia gli organizzatori del circuito Enduro Sud Italia ce l'hanno messa tutta per proporre un interessante calendario gare 2021, e la tappa di apertura che si è svolta in Campania, la Monte Sant'Elmo ha fatto registrare un enorme successo. Articolata su 2 prove speciali ha visto al via quasi duecento biker provenienti un po' da tutta Italia. La vittoria assoluta è andata a Francesco Petrucci. L'atleta del team Specialized-Terni ha conquistato entrambe le prove speciali, chiudendo vittorioso con un vantaggio di circa 14 secondi su Daniel Tortora, primo tra gli Under 23. In terza posizione Giandomenico Pascuzzi. Nel gruppo dei giovanissimi, ha messo la sua firma anche il ciociaro Davide De Santis, con i migliori tempi parziali nelle prove speciali "1" e "2" e miglior tempo Esordienti per un primo posto che lo ripaga di tanti sacrifici e tanti allenamenti per questa che è la sua passione. Il Trofeo extra regionale Enduro Sud Italia è stato curato dalla Helmets Free Ride diretta dal responsabile Raffaele Santalucia e si è disputato su un totale di 20 km e 1000 metri di dislivello.

Tantissimi come detto i bikers al via, 182 tra i quali il campione italiano Francesco Petrucci, oltre ai giovani talenti. Nutrita anche la schiera di giovani bikers con 27 tra Allievi ed Esordienti, un numero mai visto prima che ha ripagato gli organizzatori dei tanti sforzi fatti soprattutto in questo momento molto difficile a causa della pandemia.

Tanto spazio all'Enduro tenendo a battesimo il Trofeo Enduro Sud Italia fortemente voluto dai responsabili del Settore Gravity del CR Campania Mariano Crimaldi e Luca Porzio. Il "nostro" Davide crescendo gara dopo gara è andato a trionfare in provincia di Salerno.

Classe 2007, è entrato in punta di piedi nel circuito nazionale della disciplina adrenalinica del ciclismo, collezionando un bel quarto posto al primo anno nella categoria Esordienti. Quest'anno, secondo i suoi obiettivi dichiarati in autunno, oltre a Campionato Italiano e Coppa Italia, Davide dovrebbe partecipare anche al Campionato Europeo della specialità. In mancanza di strutture adeguate per allenarsi in questa disciplina, Davide si sobbarca numerose trasferte verso regioni che attualmente hanno "bike park" idonei per allenamenti e per migliorare la tecnica di guida. E questo è un ulteriore motivo di orgoglio per familiari e amici. Ha iniziato molto piccolo a praticare Cross Country, ma ha sempre desiderato frequentare percorsi discesistici presenti nella vicina Campo Catino dove da qualche tempo si organizza con gli amatori locali. A dicembre 2019, date le spiccate doti discesistiche, la sua famiglia lo incoraggia e lo sostiene nella sua avventura con un team romano, investendo in biciclette idonee alla pratica discesistica ed in pochi mesi il talentuoso ragazzo ha migliorato la sua tecnica anche grazie all'aiuto del Campione italiano di Downhill 2016 Francesco "Frenkie" Petrucci, atleta ternano che proprio ad Eboli ha trionfato domenica scorsa.