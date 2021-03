Questa volta l'approccio è ottimo. Le facce sono quelle giuste. Gli occhi sono quelli dei guerrieri. Vola Cassino, velocissimo sui binari di una gara mai in discussione, un treno lanciato alla conquista di due punti dall'elevato peso specifico. Ne fa le spese una frastornata Taranto, arrivata al PalaVirtus della Città Martire con i gradi della capolista. La leadership nel torneo non gli è bastata, non sono bastati i punti di Stanic, nè le mosse di coach Olive. Semplicemente la BPC ne aveva di più, trascinata da un Visnjic monumentale con 9/11 da due e undici rimbalzi e dalle triple di Rischia e capitan Grilli che nel finale hanno messo il timbro ad una super prestazione di squadra.

Arriva quindi uno strameritato successo, il primo della fase ad orologio (Girone D) al termine di una gara ben giocata anche sullo scacchiere tattico da Vettese: Cassino stupisce già in partenza, con lo staff tecnico rossoblù che decide di partire con il quintetto lungo con Lestini da ala piccola e il duo Cusenza-Visnjic ad agire sotto le plance. Il 4-0 con cui si apre la contesa è firmato da Cusenza e Teghini, a cui risponde prontamente Stanic con un gioco da 3 punti. Cusenza e Grilli colpiscono, così, dai 6.75 e per Taranto è già tempo di inseguire 7 lunghezze, 10-3 il risultato. Per gli ospiti, è Morici il primo a non accettare lo svantaggio, e anche lui decide di colpire da oltre l'arco per ben due volte.

Per Cassino è il momento di Visnjic, indiscusso "mvp" dell'incontro con 22 punti e 11 rimbalzi, che incomincia a fare la voce grossa sotto le plance, permettendo in questo modo ai suoi di portare a casa il primo parziale sul 24-18. Nella seconda frazione di gioco, Duranti apre le danze da oltre l'arco, ma Cusenza e Visnjic rispondono guidando gli uomini di Vettese al +12 a metà quarto, 35-23, un parziale di 11-2 che costringe coach Olive al minuto di sospensione. Il time-out ospite sveglia i tarantini, e sono il trio Morici, Stanic e Azzaro a piazzare un 8-0 che ricuce nuovamente il gap tra le due formazioni sul parquet. Teghini prova di nuovo, con 4 punti, a far scappare i cassinati, ma sono ancora i punti di Stanic e Duranti a far sotto gli ospiti.

È la tripla da fantascienza di Rischia, però, l'azione con cui le squadre vanno negli spogliatoi per l'intervallo lungo, con la BPC ancora in vantaggio sul 42-37. Al rientro sul parquet, si rinnova la sfida tra i lunghi avversari ed ex compagni di squadra in quel di Napoli, Visnjic e Matrone, con il secondo rimasto a secco nei primi due quarti, che si sblocca con una schiacciata in apertura di periodo. Rischia mette a segno il nuovo +10 per i suoi, ma Stanic scrive a referto un contro-parziale da 6-0 con due triple pesanti che significano -2 per i pugliesi, e coach Vettese chiama così anche lui un minuto di sospensione. Sono di Diomede, Lestini e Visnjic i punti con cui si va all'ultimo mini intervallo. Cassino conduce ancora di 6 lunghezze, 62-56.Negli ultimi 10 minuti di match, Matrone, Duranti e Diomede ritrovano il nuovo -1 per Taranto, ma è la tripla del capitano Daniele Grilli, straordinario condottiero di una squadra granitica e sceso in campo nonostante una non perfetta condizione fisica, a far ritrovare il nuovo +4 per la BPC.

Taranto non segna e Rischia e Cusenza ne approfittano, +8 per la Virtus a poco meno di un minuto dalla fine. Morici e Stanic provano di nuovo ad accorciare, ma sono i due di Cusenza e l'inchiodata di Lestini a sancire il trionfo cassinate. Termina il match al PalaVirtus: la BPC vince contro il Cus Jonico 82-76.

Le dichiarazioni nel post partita del capitano cassinate, Daniele Grilli: «Innanzitutto desidero fare dei doverosi ringraziamenti prima di parlare del match: ringrazio la squadra, per avermi messo a mio agio e per avermi aiutato in ogni circostanza della partita di questa sera nonostante non fossi nelle migliori condizioni fisiche; poi desidero ringraziare lo staff tutto della Virtus, mio fratello Giuseppe, nostro preparatore fisico, Domenico (Graziano, ndc), il presidente, il dottor Manzari, e il nostro fisioterapista, Gianluca Gerardi, per essere riusciti a mettermi in campo nel migliore dei modi, nonostante sottolineo, questo fastidioso problema al polpaccio di cui soffrivo da più di una settimana. Non nascondo la sofferenza nel non aver potuto aiutare i miei compagni nelle sfide con Ruvo e Nardò, e vederli soccombere alle squadre avversarie senza che io avessi potuto far qualcosa, è stato, ripeto, un qualcosa davvero di difficile da spiegare. Stavolta sono riuscito a dare il mio solido apporto alla gara, e sono felice di aver sconfitto in maniera autorevole la capolista, in un incontro che ci vedeva, a detta di tutti, sconfitti. Abbiamo dimostrato che questa squadra può vincere con chiunque, e se sta bene, ogni team che verrà ad affrontarci dovrà sudare tantissimo per portare a casa un risultato positivo. Adesso, però, non dobbiamo fermarci. Abbiamo davanti a noi 5 finali che dovremo affrontare al massimo delle nostre possibilità, per riuscire a conquistare gli obiettivi che insieme alla società ad inizio anno abbiamo programmato. È solo con questo atteggiamento, con questo spirito, con questo sacrificio e con questa attenzione, che sono convinto che, tutti insieme, riusciremo a raggiungere i traguardi ambiti».

Osserveranno una settimana di riposo, adesso, i "lupi" rossoblù, per via delle sfide della Coppa Italia e delle vacanze di Pasqua.

Tra quindici giorni, appuntamento per Fioravanti e compagni in terra calabrese, allorquando la BPC sfiderà la Mastria Academy Catanzaro.

Tabellino

Cassino 82

Taranto 76

Virtus BPC Cassino

Visnjic 22 (9/11, 1/1), Grilli 15 (3/6, 2/7), Cusenza 15 (6/7, 1/2), Lestini 11 (3/6, 1/5), Rischia 11 (2/4, 2/4), Teghini 8 (4/6, 0/4), Fioravanti 0 (0/0, 0/2), Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Policari 0 (0/0, 0/0), Manojlovic 0 (0/0, 0/0), Gambelli 0 (0/0, 0/0). All. Vettese

Cus Jonico Taranto

Morici 22 (5/7, 4/7), Stanic 17 (1/7, 4/5), Duranti 13 (1/1, 3/5), Diomede 13 (4/6, 1/4), Matrone 6 (3/7, 0/0), Azzaro 5 (2/5, 0/1), Longobardi 0 (0/0, 0/1), Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Manisi 0 (0/0, 0/0), Divac 0 (0/0, 0/0). All. Olive

Arbitri: Scarfò di Palmi (RC) e Riggio di Siderno (RC)

Parziali: 24-18, 18-19, 20-19, 20-20

Statistiche: Cassino - Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Visnjic 11) - Assist: 17 (Grilli 6). Taranto - Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 26 7 + 19 (Morici 13) - Assist: 13 ( Stanic 6)