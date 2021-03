Al PalaEnel "Marco Galli" di Civitavecchia (campo neutro), la Rari Nantes fa due su due in campionato: 11-4 alla Libertas e seconda vittoria per una RNF decisamente in palla, che batte nettamente 11-4 la ostica Libertas Roma Eur. I gialloblù partono forte (4-0) e indirizzano subito i 3 punti sulla strada di Frosinone. Buona prova corale della squadra di coach Perillo, solida in difesa e pungente davanti nelle occasioni avute. Sugli scudi Barberini, che sbaglia un rigore ma mette a referto un poker di pregevole fattura.

La cronaca. Prima azione, espulsione contro e subito buona difesa uomo in meno per la Rari Nantes. Che dall'altra parte della vasca, nello stesso fondamentale, non perdona: Mellacina da 1 trova l'angolo scoperto: 1-0 gialloblù. Immediato il raddoppio di Mele, bravo a iniziare e concludere una controfuga. La sinfonia gialloblù non si ferma: stavolta è Barberini, ancora in extra player, a segnare il 3-0. Altro giro, altro marcatore: Orlandi - lasciato colpevolmente solo - infila il portiere ospite, 4-0 e inizio col botto per il Frosinone. Che solo sul finale, concede il primo gol ai romani: 4-1.

Il secondo tempo è più equilibrato. La Libertas segna quasi subito da lontano, 4-2. Il cambio di difesa - da zona M a pressing - dei capitolini trova per un momento spiazzato l'attacco dei ciociari. Inevitabilmente, però, si rischia l'espulsione al centro. E proprio su due superiorità, riallunga la Rari Nantes. Prima il rientrante Esposito - servito ottimamente da Mellacina - segna da palo 6, poi Raffaeli mette dentro da fuori il gol del 6-2 prima dell'intervallo lungo.

Il terzo parziale, anche nel punteggio, è simile al secondo. Il Frosinone ha già impostato il pilota automatico e con esperienza sa quando serve accelerare e quando no. Il classe 2002 Droghini trova il suo primo gol in serie B, 7-2. La Libertas prova a non mollare e segna con Todini, 7-3. Fase nuotata del match, con tanti controfalli fischiati da Petrini da una parte e dall'altra del campo. Contropiede tre contro due Rari Nantes: Esposito serve il solissimo Ambrosini che non sbaglia, 8-3. Nel quarto tempo fa tutto Barberini. Prima sbaglia un rigore, conquistato da Ambrosini dopo una bella triangolazione con Giacomozzi. Poi, decide che è il momento di incidere e segna tre gol in meno di tre minuti: 11-3 e Libertas al tappeto. Da sottolineare, sul 10-3, la miglior giocata della partita. Palla al centro, Ambrosini con la coda dell'occhio si accorge dell'accorrente raddoppio da 5 e serve con una rovesciata no look proprio Barberini, che insacca a porta vuota tra gli applausi dei pochi presenti. All'ultima azione, segnano i romani, per il definitivo 11-4.

Queste le parole dell'allenatore gialloblù Francesco Perillo al termine dell'incontro: «Siamo stati bravi a mettere subito sui binari giusti la partita. Il 4-0 iniziale ci ha agevolati molto, con molta tranquillità poi siamo andati avanti e abbiamo gestito. Prestazione buona: l'importante era fare 3 punti, siamo già concentrati sulla prossima gara».

Il tabellino

R.N. Frosinone - Libertas Roma Eur 11-4 (parziali: 4-1, 2-1, 2-1, 3-1)

R.N. Frosinone: Apicella, Ambrosini 1, Giacomozzi, Proietti, Ceccarelli, Esposito 1, D'Erme, Barberini 4, Raffaeli 1, Orlandi 1, Mellacina 1, Mele 1, Droghini 1. TPV: Francesco Perillo.

Libertas Roma Eur: La Grotta, Neri 1, Tarquini, Boccia, Di Martino, Cipollone, Cianchetti, Petrini, Todini 1, Gallo, Galli 1, De Luca, Mauro. TPV: Luca Lucchini.

Statistiche -Superiorità numeriche: R.N. Frosinone 4/8 + 1/1 rigore, Libertas Roma Eur 2/6.

Arbitro: T. Petrini.

Note: nessuno uscito per limite di falli. A 7'37" del 4° tempo, La Grotta (LRE) para un rigore a Barberini (RNF).

(Andrea Esposito, ufficio stampa Rari Nantes Frosinone)