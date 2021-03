Domenica impegnativa per la Velosport Ferentino impegnata il Abruzzo, sia con i ragazzi Juniores, alla seconda gara stagionale, che con gli Allievi, all'esordio nel 2021. Ciclismo giovanile di scena ad Ancarano, provincia di Teramo, con le gare Allievi e Juniores rispettivamente nel Trofeo Bike Academy e al Trofeo Abmol. In cabina di regia lo staff di Abmol Eventi del presidente Ezio Ferrozzi. Per tutti i partecipanti un percorso comune con continui sali e scendi di 5,2 chilometri con 9 giri per la categoria Allievi (partenza alle 9:30 di fronte al bar Fenice per il Trofeo Bike Academy) e 16 giri per la categoria Juniores (il via alle 14:30 per chi partecipa al Trofeo Abmol). Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi del presidente Walter Cardarilli e del direttore sportivo Mario Morsilli e un ringraziamento alle famiglie degli atleti, che seguiranno come previsto dal protocollo viste le normative governative per la pandemia, i propri ragazzi.