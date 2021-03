Dopo un'altra settimana di stop forzato, che questa sia la volta buona per tornare in acqua. Nella terza giornata del campionato di serie B, la Rari Nantes Frosinone si prepara ad affrontare la Libertas Roma Eur. Sulla carta in casa, ma per una volta a Civitavecchia - per via della squalifica del campo - oggi, sabato 27 marzo, ore 17:00. Rinviata per un falso positivo nella C.C. Lazio la partita della scorsa giornata, i gialloblù hanno grande voglia di trovare continuità in questo strano torneo.

La Libertas Roma Eur ha già giocato due partite del suo campionato. Dopo la sconfitta all'esordio per 7-3 contro il Villa York, la prima vittoria è arrivata con il Campus Roma, con un sonoro 2-11. Minimo comun denominatore delle due gare, la buona solidità difensiva dimostrata dai romani, che hanno subito solo 9 reti. Merito anche del ventenne portiere Gaetano La Grotta, scuola Roma Vis Nova, alla prima stagione tra le fila dei capitolini. Todini e Scassellati due delle frecce offensive migliori nell'arco di coach Luca Lucchini, in quella che si prospetta una partita non facile.

In casa Rari Nantes Frosinone c'è tanta voglia di pallanuoto. Dopo settimane di intensi allenamenti, i gialloblù non vedono l'ora di poter avere un confronto in una partita vera. In attesa di conoscere la data per il recupero della gara contro la C.C. Lazio, la testa è tutta rivolta alla Libertas. Con entusiasmo, la squadra si prepara per ogni match con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi. Ma anche con quella di poter far bene in questa stagione così particolare.

«Visto che sabato scorso non abbiamo potuto giocare, direi che sia giusto dire: "Ci riproviamo" - dice l'allenatore gialloblù Francesco Perillo - Non giocare in maniera assidua non ci aiuta ad affinare schemi e amalgama di squadra. Sapevamo che però il campionato sarebbe stato questo, quindi ci adeguiamo. Stiamo continuando a lavorare bene, l'entusiasmo della squadra è sempre alto: siamo pronti a fare bene anche in questa partita».

Sempre coach Perillo aggiunge: «Come sempre, rispettiamo a pieno il nostro avversario. La Libertas ha giocato più partite di noi, è un avversario da prendere con le molle. Ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. Ci stiamo allenando bene e speriamo di offrire una buona prestazione che ci possa portare a un buon risultato».

Ricordiamo a tutti i nostri appassionati di pallanuoto che il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Rari Nantes Frosinone dalle ore 16:45.