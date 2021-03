Lusinghiero successo arriso alla seconda tappa del circuito provinciale tennis TPRA open maschile, torneo disputato sul veloce terreno in resina sintetica del Tc "Il Castello" di Ripi. In un appassionante tourbillon di partite in gara sedici tennisti amatoriali, tutti animati da vera passione sportiva. La competizione si è giocata a porte chiuse nel rispetto delle regole dettate dal Covid-19. Registrata la partecipazione di diversi e importanti circoli frusinati, tra cui Colle San Pietro, Fiuggi Terme, Tc Ceprano, Tc Tecchiena, Le Querce di Cervaro. Per la riuscita della manifestazione fondamentale l'apporto del coordinatore provinciale TPRA Massimiliano Gatta, ideatore e promotore della kermesse. Alla fine, dopo un match avvincente e ricco di colpi di scena, la vittoria finale è andata a Vincenzo Iacovissi che ha superato Flavio Tanzilli per 6-4 6-7 (6) 10-7. Il patron del circolo tennis "Il Castello" Aldo Giuliani e il maestro Daniele Giuliani hanno avuto parole di elogio e compiacimento per tutti e sedici i partecipanti che si sono battuti con assoluta correttezza dimostrando un comportamento veramente esemplare. L'avvenimento tennistico, giunto alla seconda tappa, si è tenuto (purtroppo) a porte chiuse per la pandemia, ma si spera al più presto di superare questo momento di crisi e vedere in futuro la partecipazione del pubblico, anche per applaudire dal vivo i protagonisti.