Scende nell'arena di Nardò per sfidare il "Toro" la Virtus Cassino. Non c'è tempo per rimuginare sulla sconfitta interna al primo turno dei gironi accorpati D1 e D2 che si torna subito in campo nel turno infrasettimanale odierno del campionato nazionale di Serie B: a BPC dopo il passo falso casalingo con Ruvo di Puglia, avrà l'occasione per riscattarsi. Ma non sarà facile al PalaPasca. Una squadra, quella di coach Battistini, attualmente posizionata al terzo posto della graduatoria dietro solo alle corazzate Rieti e Taranto, piena di talento e di giocatori di altissimo livello per la categoria; arriva da sei vittorie consecutive, l'ultima delle quali a Scauri contro il Formia e sarà senza dubbio una "gatta da pelare" per la BPC, che dovrà fare a meno nella trasferta odierna anche del capitano Daniele Grilli che non seguirà i suoi compagni alla volta del Salento.

Petrucci, il grande ex di giornata, capace di conquistare con la maglia cassinate la promozione in A2 nella stagione 2017/18, Dip, Stella, Bartolozzi, Coviello, Burini e Bjelic, sono solo alcune frecce all'arco del team granata, che può contare, inoltre, su giovani di lusso per la categoria come Fontana ed Enihe. Per la BPC Virtus Cassino, a presentare la gara, il presidente e ds della BPC Virtus Cassino, Leonardo Manzari: «Ci aspetta una partita difficilissima contro una formazione fortissima. Sono una squadra completa e ben costruita in ogni ruolo, e faccio fatica a pensare ad un loro punto debole. Noi abbiamo vissuto giorni particolari, analizzando con la squadra le motivazioni che ci hanno condotto a perdere in maniera così beffarda la partita contro Ruvo. Ho fiducia in loro e spero in una prova di gran carattere per riscattare questo pesante passaggio a vuoto. Certo, l'avversario non è di quelli più agevoli, ma ce la metteremo tutta per rialzarci e per non interrompere quel percorso positivo che fino a qualche settimana fa avevamo iniziato a percorrere. Affronteremo Nardò senza il capitano Daniele Grilli, che per via di questo problema al polpaccio accusato settimana scorsa non ci sarà, e rimarrà a Cassino proprio per lavorare con il nostro staff per cercare di recuperarlo e schierarlo domenica in un altro match difficilissimo contro la capolista Taranto. Servirà una prova di gran cuore e di grande sacrificio, e se questa squadra vuole definitivamente capire il suo valore, credo che questa sia la partita giusta per fare un salto di qualità mentale di cui beneficeremo senza dubbio nelle sfide che verranno».

La prima giornata

Come è andato il primo turno della fase ad orologio? Si conferma la forza di Taranto (D1) che supera nel big match la leader del D2, Rieti. La sfida ad alta quota tra Rieti (13-2) e Taranto (14-1) era la più attesa dell'intera giornata di Serie B. A conquistare la "W" e la cima solitaria della classifica sono i pugliesi. Il match del PalaSojourner di Rieti è all'insegna dell'equilibrio, pesano per la Real Sebastiani gli appena 14 punti realizzati nella frazione conclusiva a fronte dei 21 avversari e il canestro decisivo di Matrone. Prosegue positivamente il cammino di Nardò (11-4) che espugna Formia (6-9). Cade Cassino (7-8) con Ruvo (9-6) dopo un overtime, non sono sufficienti ai laziali i 23 punti di Teghini. Nella gara tra Avellino (5-10) e Catanzaro (4-11) c'è tanta voglia di riscatto dopo una prima fase complicata, a spuntarla sono gli ospiti che con il successo maturato provano a guardare avanti, ma la scalata appare comunque complicata. Non trovano punti validi per la salvezza Monopoli (3-12) e Reggio Calabria (4-11) di scena a Salerno (9-6) e a Sant'Antimo (7-8). Si disputerà il 7 aprile Luiss Roma-Molfetta.