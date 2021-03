Ottimo esordio del Ferentino delle "star" Guarino e Carrizo (un lusso per la categoria). Gli amaranto hanno asfaltato il Cassino ottenendo i primi 2 punti della nuova stagione nel mini Girone A. Una gara molto attesa da ambo le parti vista la lunghissima sosta, squadre ancora in rodaggio con ritmi non altissimi e tanti errori su entrambi i lati del campo, ma la qualità di Ferentino è emersa prepotentemente alla distanza quando i ragazzi di coach Angelo Gigli hanno preso il largo grazie anche alle giocate di un ottimo Galuppi. La reazione di Cassino porta soprattutto la firma di Ceccarelli, l'ex Scuba Frosinone ha dato una scossa ai suoi ma l'entrata di Carrizo nel finale ha chiuso la contesa.

Ferentino 74- Cassino 58 (Parziali: 17-12; 36-28; 62-47)

Bk Ferentino: Guarino 3, Bondatti, Russo, Galuppi 16, Colagrossi 5, Collalti 4, Carrizo 13, Chakir 8, Roffi 2, Coggiatti 8, Datuowei 9, Capuani 5. Coach Gigli. Bk Cassino: Delicato, Velocci 8, Pagano 2, D'Aguanno, Fionda 4, Niccolai 12, Ceccarelli 21, Pignatelli 11, Tomassi, Buzzacconi, Curtarelli, Coach Pagano L.

Sconfitta fuori casa la Fortitudo Anagni, Valmontone fa sua una sfida in bilico fino ad una manciata di minuti dalla fine quando i padroni di casa hanno piazzato l'allungo decisivo.

Tra i "papalinI" bene Bini (coadiuvato anche dai soliti Coluzzi e Santucci) tra gli ospiti, vera spina nel fianco per la difesa di casa. La difesa di Ugolini, recuperi e conversioni in campo aperto, hanno lanciato Valmontoneportandolo in vantaggio fino alla sirena.

Valmontone 79 - Anagni 70 (Parziali: 22-21; 48-40; 59-57).

Virtus Valmontone: Odigie 4, Okereke 14, Miglio 11, Ogiemwonyi 7, Silvestri D., Arnaut 16, Pedà 2, Paganucci 2, Cipriani, Cernic 3, Ugolini 20. All. Sebastianelli Ass. Silvestri G. Fortitudo Anagni: Compagnoni 5, Coluzzi 12, Neccia, Santucci 11, Aatata, Bini 36, Morrea, Fontana n.e., Faraoni, Ascenzi 6. All. De Simoni.