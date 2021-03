Fatale un over time al Cassino che deve cedere la vittoria a Ruvo di Puglia, capace di rimontare nel secondo tempo una ventina di punti di svantaggio e trascinare la contesa ai supplementari. La BPC nella prima gara dei gironi accorpati D1 e D2 spreca una ghiotta occasione per risalire la classifica e consolidare la zona playoff. La formazione di coach Vettese sin dalle prime battute di gioco deve far a meno della guardia titolare Daniele Grilli, out per il riacutizzarsi di un problema muscolare al polpaccio accusato durante la settimana di preparazione al match. I rossoblù hanno condotto in lungo e in largo il match fino alla prima metà gara, andando all'intervallo lungo sopra di ben 15 lunghezze, 37-22. La seconda metà dell'incontro, invece, vede un completo ribaltamento degli equilibri imposti nel primo e secondo quarto di gioco, con la Tecnoswitch che decide di imprimere tutt'altra intensità, recuperando il gap scavato dai benedettini e portando a casa la vittoria finale grazie ai canestri dei vari Markovic, Ciribeni, Ochoa e Cantagalli. A Cassino, non basta l'ottima prova di Teghini, autore di 23 punti, di Visnjic, protagonista di una strabiliante doppia/doppia da 14 punti e 19 rimbalzi, i 19 di Lestini e i 14 di Rischia per portare a casa i due punti; decisivi, per Ruvo, Cantagalli, top scorer dei suoi con 21 punti, 5 triple a bersaglio e 8 rimbalzi, Ciribeni, autore di 17 punti, e Markovic, 15 per lui con 7 palloni catturati sotto le plance.Prossima partita per Fioravanti e compagni, mercoledì, nel turno infrasettimanale al palasport "Andrea Pasca" contro il Frata Nardò, palla a due alle ore 18:00.

Tabellino: Cassino 75 Ruvo 79 (dts)

Virtus BPC Cassino

Teghini 23 (7/9, 2/7), Lestini 19 (9/11, 0/10), Visnjic 14 (5/6, 0/2), Rischia 13 (4/8, 0/4), Fioravanti 2 (1/2, 0/2), Cusenza 2 (1/3, 0/1), Rubinetti 2 (1/1, 0/1), Grilli 0 (0/1, 0/0), Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Policari 0 (0/0, 0/0), Manojlovic 0 (0/0, 0/0), Gambelli 0 (0/0, 0/0)

Statistiche Cassino - Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 45 7 + 38 (Visnjic 19) - Assist: 16 (Rischia 7)

Tecnhoswitch Ruvo di Puglia

Cantagalli 21 (3/7, 5/12), Ciribeni 17 (5/12, 2/9), Markovic 15 (6/8, 0/5), Kekovic 8 (1/5, 2/6), Ochoa 8 (1/4, 2/4), De Leone 4 (2/5, 0/1), Buffo 4 (0/1, 0/1), Misolic 2 (1/3, 0/1), Ippedico 0 (0/1, 0/1), Simon 0 (0/0, 0/0) Statistiche: Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 43 14 + 29 (De Leone 9) - Assist: 12 (Cantagalli, Ciribeni 3)

Parziali: 16-11. 21-11, 16-22, 13-22, 9-13

Note - Cassino 28/41 da due, 2/27 da tre, Ruvo 19/46 da due, 11/40 da tre. Usciti per 5 falli Fioravanti (C), Ciribeni e Ippedico (R)

Arbitri: Agnese e Roberti

I risultati: Avellino – Catanzaro 68-76; Sant'Antimo – Reggio Calabria 80-75; Luiss Roma – Molfetta rinviata; Salerno – Monopoli 78-61; Pozzuoli – Bisceglie 78-56; Cassino – Ruvo di Puglia 75-79; Formia – Nardò 73-80; Rieti – Cus Jonico 63-65.

La classifica: Taranto 28, Rieti 26, Nardò 22, Bisceglie 18, Ruvo di Puglia 18, Salerno 18, Cassino 14, Sant'Antimo 14, Roma 12, Molfetta 12, Formia 12, Pozzuoli 10, Reggio Calabria 8; Catanzaro 8, Monopoli 6, Avellino 4.

Prossimo turno (24/03): Reggio Calabria – Avellino; Molfetta – Sant'Antimo; Monopoli – Luiss Roma; Bisceglie – Salerno; Ruvo di Puglia – Pozzuoli; Nardò – Cassino; Taranto – Formia; Catanzaro – Rieti.