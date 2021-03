Le magnifiche tre della Serie C Silver sono pronte, domani dopo un anno di stop la pallacanestro regionale riaccende i motori: a difedere i colori della Ciociaria ci sono il Ferentino, la Fortitudo Anagni e la BPF Cassino. Gli amaranto possono contare su un roster giovane ma anche sull'esperienza di due veterani delle categorie nazionali come Manuel Carrizo, Angelo Gigli e Francesco Guarino (un lusso assoluto per la Serie C). Il roster: Giordano Chakir, Andrea Coggiatti, Vincenzo Roffi Isabelli, Manuel Carrizo, Francesco Guarino, Iacopo cColagrossi, Giovanni Russo, Sergio Collalti, Nico Bondatti, Nicolò Capuani, Giorgio Galuppi, Daniel Datuowei, guidati da Angelo Gigli e Alessandro Miglio. Si gioca a porte chiuse, nella massima sicurezz e nel rispetto di tutte le normative anti Covid, ma con una grande novità per gli spettatori: poter seguire la diretta sulla pagina Facebook del Basket Ferentino. Primo avversario il Cassino (palla a due al PonteGrande alle ore 18, arbitri Falamesca e Gismondi) di coach Luigi Pagano, squadra giovane ma con innesti di spessore come Enrico Ceccarelli e Gabriele Velocci.

Domenica toccherà invece a Valmontone e alla MMX Anagni inaugurare il proprio cammino (palla a due alle ore 18, arbitri Tommasi e Cicerchia). Si gioca in casa dei romani della Special Days. Un piccolo, grande segnale di uno sport che vuole ripartire...