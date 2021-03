Dopo la pausa prevista dal calendario della Serie B nazionale, riprende la corsa verso la post-season della BPC Virtus Cassino, che nella gara valevole per la 15° giornata della regular season del terzo livello del basket italiano, affronterà tra le mura amiche del PalaVirtus, il Talos Ruvo di Puglia.

Squadra allenata da coach Francesco Ponticiello, il roster pugliese rappresenta una formazione di assoluto livello per la categoria, che trova i suoi uomini di punta nel veterano italo-argentino Nacho Ochoa, nel centro già lo scorso anno in forza al Ruvo, De Leone, nell'ala ex Bisceglie e Matera, Cantagalli, nella guardia ex San Severo e Salerno, Leonardo Ciribeni, e nel play ex Barcellona Pozzo di Gotto Ippedico. Altri elementi da tenere sott'occhio, i giovani Misolic, ex Fabriano, Rieti e Valmontone, Markovic, Simon Obinna, Edoardo Buffo, il nuovo play ingaggiato da San Severo dopo il trasferimento di Basile a Rieti, il lungo ex Stella Azzurra Roma Lazar Kekovic, e la guardia/ala tiratrice, ex di giornata ed in forza alla Virtus Cassino nell'avventura in serie A2, Sava Razic.

BPC Virtus Cassino che, posizionata momentaneamente al 7° posto in regular season dopo l'unione delle classifiche del girone D1 e D2, è intenzionata a proseguire la striscia positiva di due vittorie consecutive raccolte contro Pozzuoli e Avellino, e per riuscire nell'intento, ha preparato nel migliore dei modi l'incontro che la vedrà opposta ad una formazione che cercherà dal canto suo di mantenere il vantaggio in classifica di 2 punti, tentando di portarlo a 4, dal team rossoblù.

Una gara, dunque, che preannuncia punti e spettacolo, con i due roster pronti a darsi battaglia su ogni pallone per portare a casa la vittoria finale.

Appuntamento per la palla a due, allora, domani alle ore 18.00 al PalaVirtus di Cassino, dirigeranno l'incontro i Signori AGNESE VINCENZO di BARANO D'ISCHIA (NA) e ROBERTI EUGENIO di NAPOLI (NA).

Diretta streaming dell'incontro sulla piattaforma LNP PASS. (A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)