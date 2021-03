Sembra finalmente avvicinarsi il momento tanto atteso, in cui torneranno in campo tutti i giocatori dei campionati regionali di pallacanestro. Dopo il nulla di fatto per la ripartenza a gennaio, a pochi giorni dall'inizio del 2021 la FIP ha diramato la comunicazione in cui aggiornava la lista dei campionati di interesse nazionale, ne permetteva gli allenamenti e ne fissava la data limite d'inizio al mese di marzo (poi posticipata alla settimana dopo Pasqua per la Serie D). Rimettendo quindi gran parte delle decisioni nelle mani dei Comitati Regionali, questi ultimi si sono attivati, sondando il terreno tra le varie società e annunciando che, chi avesse scelto di non avviare la stagione agonistica, sarebbe dovuto ripartire dalla categoria precedente, nella stagione 2021/2022. Naturalmente le reazioni delle società sono state differenti e motivate dalle esigenze più diverse, considerando anche il protocollo Covid19, obbligatorio per poter riprendere: 1) Un tampone rapido a inizio ritiro; 2) Autocertificazione a ogni allenamento; 3) Un tampone rapido 48H prima di giocare.

Per le squadre che hanno scelto di partecipare, quindi, il 14 marzo (per la C Gold), il 21 marzo (C Silver) e l'11 aprile (Serie D) rappresentano delle singolari prime giornate di un campionato sui generis.

Tra le "coraggiose" squadre che hanno scelto di aderire c'è la Pallacanestro Veroli 2016 che disputerà il campionato di Serie D, il quale prevede una sola promozione, con finale tra la prima e la seconda in tre gare. Dopo un sondaggio all'interno della società, dunque, tutti i giocatori hanno risposto positivamente alla chiamata del presidente Giorgio Fiorini, dimostrando un grandissimo attaccamento alla maglia. La società giallorossa, però, sta dimostrando anche un'eccellente organizzazione, implementando il protocollo FIP, con il cosiddetto "protocollo Veroli". Prima dell'unico allenamento settimanale (venerdì sera), la squadra si riunisce fuori dalla tendostruttura e, attraverso un drive-in, l'accesso all'interno è consentito ai soli negativi. Non solo gli atleti ma anche lo staff e i dirigenti si sottopongono settimanalmente al tampone, prima di svolgere l'allenamento in tutta sicurezza. Questo risulta essere anche un'ottima pianificazione in vista del sabato come giorno gara.

Queste le dichiarazioni del presidente giocatore della Pallacanestro Veroli 2016, Giorgio Fiorini: «Non nego i costi elevati e il notevole sforzo che, come società, stiamo facendo ma, avendo zero costi sul roster, abbiamo scelto di investire nella sicurezza, anche durante il singolo allenamento. Fortunatamente abbiamo un centro medico di riferimento e diversi sponsor che ci supportano, dal main sponsor Reali s.r.l. ai vari supporter locali che hanno accettato di sostenerci nonostante il momento difficile. Ringraziamo inoltre l'Amministrazione di Veroli per l'utilizzo della Tendostruttura PalaCoccia nel quale ci alleniamo e che sarà il nostro campo di gioco».

Nel corso dei prossimi giorni sono attese comunicazioni ufficiali riguardo la formula definitiva e i gironi ma, nel frattempo, Veroli si fa trovare pronta alla ripresa. Per quanto riguarda il roster è, dunque, interamente confermato quello previsto a ottobre e, solo in caso di necessità, la società deciderà se aggiungere un senior.

«Ho notato una grandissima coesione, da parte di tutti. Si comprende la gran voglia di ripartire in sicurezza e, oltre ai giocatori e allo staff, un ringraziamento particolare va ai nostri dirigenti che, settimanalmente, si occupano delle pratiche di accesso al PalaCoccia. Tutti facciamo tutto gratuitamente, è semplicemente una questione di passione», sottolinea orgogliosamente il numero uno del club giallorosso.

Sarà sicuramente un campionato diverso dal solito ma, ciò che è certo, è la voglia di ripartire e di farlo con la massima prudenza da parte delle tantissime società cestistiche, e tra queste la Pallacanestro Veroli.