Seconda partita e seconda trasferta per la Rari Nantes Frosinone, impegnata domani (ore 16.30), alla "Zero9" contro la Canottieri Lazio. Dopo la vittoria per 13-10 al Foro Italico sui romani del Villa York, i gialloblù di coach Francesco Perillo sfidano un'altra capitolina. Match importante per la classifica del girone 5 del campionato di Serie B: quest'anno le partite sono poche e non ci si possono permettere passi falsi. La CC Lazio ha esordito in questa stagione con un pareggio (8-8) nella sfida con il Campus Roma. Poi il turno di riposo. Il gol del pari subito negli ultimi secondi, ha sicuramente lasciato l'amaro in bocca ai ragazzi di coach Davide Bini: la Rari Nantes dovrà fare attenzione alla loro voglia di riscatto. E allo stesso modo, a giocatori di grande esperienza come De Vecchis, Martella, Bernacchia e a giovani come Lijoi. Dal canto suo, la Rari Nantes Frosinone vuole proseguire sulla buona strada intrapresa al Foro Italico. Oltre al risultato, anche la prestazione dei ciociari ha soddisfatto tecnico e squadra, tornati in acqua a lavorare ancor più motivati di prima. I quindici giorni di pausa tra una partita e l'altra fanno sì che ogni match possa essere preparato quasi come fosse un evento. «Ci siamo preparati bene in queste due settimane di allenamento - commenta l'allenatore della RNF, Francesco Perillo - Sulla carta, potrebbe sembrare una partita più facile rispetto alla prima, ma ritengo che nasconda tante insidie. Dobbiamo fare molta attenzione e rispettare tutti gli avversari che ci troveremo davanti. È vietato fare passi falsi, viste le poche partite in programma in questi gironi. Sicuramente, andiamo a Roma con l'obiettivo di portare a casa altri 3 punti. Ci auguriamo di poter ripetere la buona prestazione offerta alla prima alForo Italico, anche correggendo alcune cose su cui abbiamo lavorato». La partita è a porte chiuse, ma sarà trasmessa in live streaming dalle 16.15 sulle pagine YouTube e Facebook della Rari Nantes Frosinone.