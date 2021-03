Ivan 'il terribile' D'Adamo sale sul tetto d'Italia e diventa il nuovo campione dei pesi massimi. L'assalto alla cintura tricolore è un sogno che si trasforma in realtà, un pugno che infrange ogni regola. Una combinazione devastante che dietro di sé lascia il vuoto, polverizzando le altrui speranze e ogni possibile incertezza, semmai ci fosse stata. Il gigante di Sant'Elia, sotto la guida del suo maestro Giuseppe Tucciarone, non ha lasciato scampo all'avversario, Eduardo Giustini, guadagnandosi quel titolo vacante che luccicava alla finestra, un gioiello impagabile. E una gioia incontenibile. Di quelle che ti esplodono nel cuore e poi si sciolgono in un prezioso distillato di orgoglio a cui attingere, goccia dopo goccia, ad ogni allenamento futuro. Il pugile alza al cielo trofeo e occhi, ora guarda ancora più lontano. Ed è lui stesso a spiegarcelo, in un faccia a faccia che racconta emozioni e valori di una disciplina che in Ciociaria sta trovando un terreno fertilissimo.

Cosa significa per lei questa vittoria?

"Un immenso orgoglio. Ma anche un trampolino di lancio. Credo che qualsiasi pugile voglia arrivare a tale traguardo".

Quali sensazioni ha provato a caldo, nel momento del trionfo, e quali invece a freddo, ad oggi, quando ha 'metabolizzato'?

"Una soddisfazione che scoppia nel cuore prima, poi quando arriva la 'realizzazione' ci si sente appagati e ripagati di tanti sacrifici"

Come è stato il combattimento?

"Una battaglia non difficile ma con un avversario che invece lo era, molto tecnico. In cuor mio sapevo di potercela fare e di realizzare il mio sogno. Ho puntato l'obiettivo e l'ho voluto con tutte le mie forze, poi l'ho centrato proprio come speravo".

Come si è avvicinato alla boxe?

"Inizialmente andavo in palestra, un po' come tutti. Facevo le mie sedute di pesi fino a quando ho scoperto il pugilato. Ho iniziato quasi per curiosità, poi gli allenamenti mi prendevano, mi sono sempre più appassionato, sono arrivato ai combattimenti e l'amore per questo meraviglioso sport alla fine mi ha ripagato con il modo più bello: il titolo italiano dei pesi massimi".

Come concilia lavoro, famiglia e sport?

"Fortunatamente io svolgo la mansione di operatore ecologico e ho tutto il modo e il tempo per poter conciliare ogni ambito della mia vita, dedicando a ciascuno di essi l'importanza e la dedizione che meritano".

Consiglierebbe questa disciplina ai ragazzi? E se si perché?

"Si, lo farei, anzi, lo faccio. Il pugilato sembra uno sport pericoloso ma anche a livello professionistico non lo è materialmente. Si percorre un cammino che è fatto soprattutto di coscienza: si è consapevoli di ciò che si sta facendo, della tua forza fisica e psicologica. La boxe è definito come una 'disciplina nobile' ed è vero: è ricca di valori, di rispetto per sé stessi e l'avversario. In più, fattore assolutamente da non sottovalutare, è come forma il carattere. Se agli occhi di molti appare come uno sfogo per la violenza, io, come tutti i miei colleghi, posso spiegare che non è affatto così. Al contrario insegna l'autocontrollo, a non fare lo sbruffone per strada, a non menare. I pugni restano confinati sul ring".

Progetti per il futuro?

"Ne ho tanti. Sono ragazzo e non mollo. Questo è solo l'inizio. Io e il mio maestro - Giuseppe Tucciarone - che ringrazio con tutto me stesso per avermi preparato e portato fino a qui, siamo già pronti e carichi per altre battaglie. Proprio appena dopo il titolo, sul ring, gli ho domandato: "maestro, adesso che facciamo? Andiamo in pensione?". E lui mi ha risposto: "Assolutamente no!". Ecco, è questo il nostro spirito. Guardiamo al futuro e a nuove sfide".

Chiudiamo con un curiosità, perché la chiamano 'il terribile'?

"Perché sono terribile sul ring e fuori. Sono 'il terribile' e non mi fermo mai".

Queste ultime parole suonano come una promessa. E siamo più che certi che questo ragazzone farà di tutto per mantenerla.