Torna il grande pugilato "made in Ciociaria". La nobile arte per eccellenza, sferra un pugno deciso al Covid e decide di tornare sotto i riflettori carica di speranza, pronta ad insegnare – anche se da lontano -, i sani valori di cui è portatrice sin dalla sua stessa nascita. Il prossimo 14 marzo, domenica, Sant'Elia Fiumerapido sarà il ring d'eccezione che ospiterà il titolo italiano dei Pesi Massimi. L'organizzazione dello speciale evento è stata possibile grazie alla collaborazione delle palestre "Gs Training Cassino" del maestro Giuseppe Tucciarone, La "Luigi Quadrini" di Castelliri del trainer Raimondo Scala, La" ASD Boxe Sora" del maestro Stefano Soccodato e la gloriosa "D. Tiberia" di Ceccano del presidente Massimo Tiberia, con il sostegno del Promoter William Tanzi, con l'importante supporto dell'organizzazione Conti- Cavini, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale del sindaco Avv. Roberto Angelosanto e del Delegato allo Sport Dott. Raffaele Arpino e con il massiccio contributo dei diversi sponsor locali nonché dell'intera provincia. La riunione, ovviamente, si terrà a porte chiuse in pieno rispetto delle norme necessarie al contenimento dell'emergenza sanitaria globale.

A contendersi in dieci riprese il prestigioso trofeo al momento vacante, a partire dalle ore 19.00, saranno Ivan "Il Terribile" D'Adamo ed Edoardo Giustini, entrambi atleti di spessore e dotati di grande talento. Il primo è guidato dal cosiddetto "mago dei titoli", Giuseppe Tucciarone, il quale molto si è prodigato per il suo pupillo dalla storia travagliata. Ivan, infatti, ha esordito in un'età atipica, a ben 29 anni, quando molti altri pugili lasciano la gloria per la vita privata, e grazie all'enorme cocciutaggine e alle cure del suo allenatore, oggi è pronto a giocarsi un obiettivo importantissimo. Ma non solo. Le prestazioni pugilistiche saranno arricchite anche dalle performance di un ricco sottoclou con ben quattro incontri professionistici di rilievo. Proprio queste quattro "battaglie" daranno lo start alla manifestazione alle ore 16.00; molto attesa è infatti la semifinale del Trofeo delle Cinture dei pesi medio massimi, quella tra Riccardo Valentino e Stiven Leonetti Dredhaj. Gli altri 3 incontri saranno i seguenti: Federico Cerelli vs Jovan Giorgetti, Gianmarco Cardillo vs Sergio Romano, Marino Bucciarelli vs Marco Del Mestro.

Ricordiamo, dunque, che il pomeriggio sportivo si svolgerà presso il Palasport Giulio Iaquaniello in via Tascitara a porte chiuse e sarà interamente trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Fighters Life e sul canale MS Channel Sky canale 814. La kermesse sarà impreziosita da un personaggio più che noto nel mondo della boxe, lo speaker Valerio Lamanna soprannominato "la voce del ring", dal timbro inconfondibile, profondo, caldo, appassionato e trascinante: qualità indispensabile per poter far vivere a tutti i telespettatori quelle emozioni speciali che solo uno sport come il pugilato sa regalare a tutti i suoi estimatori. Conferenza stampa ed operazioni di peso sono programmate per sabato 13 marzo alle ore 16 presso la sala polivalente sita in via Nuova Cartiera di S. Elia Fiumerapido.