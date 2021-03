Villa York 10 - Rari Nantes FR13

Villa York Roma

Vitale, Piccinini 2, Tancredi, Biancolilla 1, Filpa, De Vita 1, Croxatto 1, Bianchi 1, Ziantoni, Amendola, Onida 1, Di Cintio 1, Antilici 2. TPV: Andrea Milani

Rari Nantes Frosinone

Apicella, Ambrosini 1, Giacomozzi 1, Proietti 1, Ceccarelli, Droghini, D'Erme 1, Barberini 4 (1 rig), Raffaeli 1, Orlandi 1, Mellacina 1, Mele 3, Brandoni. TPV: Francesco Perillo.

Parziali: 2-4, 3-4, 2-4, 3-1

Statistiche - Superiorità numeriche: Villa York 6/8, R.N. Frosinone 5/10 + 1/1 rigore

Arbitro: Carrer

Note: Piccinini (VY) espulso per proteste a 4'36" del terzo tempo. Espulsi per limiti di falli Biancolilla (VY) e Ziantoni (VY)





Rompe subito il ghiaccio all'impatto con la nuova stagione agonistica la RNF e lo fa nel migliore dei modi, in casa del Villa York.

Serve qualche minuto per scrollarsi di dosso l'emozione del ritorno in acqua, e Barberini pareggia subito i conti, 1-1. In superiorità, i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio ( 2-1) ma è anche l'ultimo della loro partita. Ambrosini insacca su delizioso assist di Droghini, poi D'Erme fa 2-3 con un gran gol dalla distanza. A 2" dalla fine, invece, è Orlandi a mettere in rete il pallone del 2-4 con cui si va al primo riposo. Il Frosinone s'è sbloccato, gioca in scioltezza e in contropiede trova il 2-5, stavolta con Mele. Il Villa York prova a rifarsi sotto, ma Proietti - servito da Giacomozzi - realizza il 3-6 da palo 5. L'azione più bella della partita, però, è quella del 3-7: sempre Giacomozzi imbecca D'Erme, che al volo trova Mele al centro. Gol e applausi dei pochi presenti sulle tribune del Foro. Vibrante la reazione dei padroni di casa, che segnano rapidamente due reti, 5-7. Il finale di tempo, però, sorride ancora alla Rari Nantes: Barberini guadagna espulsione, si invola in uno contro zero e fredda l'ottimo Vitale con la conclusione del 5-8 ospite. Dopo l'intervallo lungo è sempre Barberini a incrementare il vantaggio per i suoi, 5-9. Piccinini realizza in superiorità numerica, poi segna ancora Mele: tripletta personale e 6-10. Il numero 12 gialloblù è scatenato: stavolta guadagna rigore, Barberini realizza. Poker a referto e 6-11, massimo vantaggio. C'è ancora tempo per un altro gol del Villa York e poi per il primo con la R.N. Frosinone per Luca Giacomozzi, abile a sfruttare un extra player: 7-12 e fine terzo periodo.

Nell'ultimo parziale, la Rari Nantes si adagia un po' e gestisce il risultato.

Raffaeli si iscrive al tabellino dei marcatori, intramezzando tre reti dei romani. Senza patemi d'animo, finisce 10-13: gran bell'esordio per i ciociari, che conquistano i primi 3 punti.

«Era importante partire con il piede giusto e fortunatamente l'abbiamo fatto», dice l'allenatore Francesco Perillo. Che continua: «Abbiamo offerto anche una buona prestazione, cosa non scontata alla prima partita e con tutti gli impedimenti di questo periodo. Con personalità abbiamo messo in acqua ciò che avevamo preparato, mettendo in difficoltà il Villa York offrendogli pochi spazi. Di sicuro abbiamo molto da lavorare, soprattutto sull'uomo in meno, in cui abbiamo subito davvero tanto. Ma va bene così: sono soddisfatto e faccio i complimenti alla squadra per la testa e la personalità con cui ha giocato questa partita».