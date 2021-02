L'obiettivo: dimenticare le ultime due sconfitte e tornare a far punti nella penultima della regular season che oggi vedrà i "lupi" provare a scardinare la resistenza di Pozzuoli. Si gioca in Campania, sul parquet del PalaErrico l'incontro valevole per la 13esima giornata del campionato nazionale di Serie B, Girone D1. La Virtus Pozzuoli ospita la BPC Cassino, reduce da una settimana vissuta all'insegna del lavoro in palestra e della grande concentrazione per dimenticare i passaggi a vuoto delle ultime gare disputate.

Cassino, che vorrà migliorare la propria posizione in vista della seconda fase del campionato (in cui ogni squadra del mini girone D1 incrocerà una squadra del D2, in gare secche), si ritroverà al cospetto di un team in ripresa rispetto a quello che affrontarono Grilli e compagni nella gara di andata, che avrà dalla sua non solo la ritrovata presenza del play-guardia Savoldelli, che fu assente per infortunio, ma anche la point-guard Ousmane Guye, atleta classe '82 in forza lo scorso anno ad Ancona, ingaggiato alla vigilia della scorsa settimana e presentatosi in maniera brillante nel precedente turno contro Salerno con 14 punti in 27 minuti di utilizzo. Completando l'analisi tecnica del roster a disposizione di coach Gentile, nel corso dell'ultima estate, Pozzuoli ha costruito il nuovo roster ripartendo da un consistente nucleo portante di atleti già lo scorso anno in forza ai campani: Bordi, Mehmedoviq, Saldolvelli e Balic, i riconfermati, con gli ultimi due a formare la coppia dei migliori giocatori, di gran lunga, dell'intero organico, insieme al neo-arrivato, per l'appunto, Gueye. A questi, la dirigenza ha aggiunto atleti interessanti e di sicuro utilizzo per la categoria, come Gaye, ala atletica ex Cecina ed Empoli, ed il centro Kushchev, lo scorso anno a Lucca, ma con un passato anche in categorie superiori in maglia Virtus Roma, Perugia e Omegna. Completano il roster, Mavric, Birra, Caresta, Iaccarino, Testa, Scalera, Rizzo, Urso, Spinelli e Morvillo.

Queste le dichiarazioni pre-gara del coach virtussino, Luca Vettese: «Siamo alla vigilia di una gara per noi molto importante. Affronteremo una squadra forte e decisamente attrezzata per la categoria. I ragazzi sono pronti e disputeranno una partita solida, da squadra e con il massimo della concentrazione. Abbiamo il dovere di risollevarci dopo queste due sanguinose, per noi, sconfitte e ce la metteremo tutta per farlo. Buone indicazioni sono arrivate, senza dubbio, anche dalla gara contro Rieti, ma adesso è arrivato il momento di fare bottino pieno e portare i due punti casa. Tutti siamo consci di questo e lotteremo pallone su pallone affinché ciò avvenga».

Appuntamento, dunque, oggi al PalaErrico di Pozzuoli, palla a due alle ore 19:00. Arbitri del match, i signori Giuseppe Scarfò di Palmi (RC) e Samuele Riggio di Siderno (RC).