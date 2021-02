Con il cento per cento delle preferenze Luciana Mantua è stata eletta per la quarta volta alla guida del Comitato Territoriale FIPAV Frosinone. Il primo Consiglio Territoriale del Lazio ad andare al voto – alla presenza del presidente regionale Andrea Burlandi e del direttore eventi Luciano Cecchi, candidato alla vice presidenza FIPAV – ha confermato all'unanimità la numero uno uscente. Presenti 28 società su 34 nell'assemblea che si è svolta presso la sala parrocchiale della chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù, a Frosinone.

«Un risultato che mi gratifica enormemente – il commento di Luciana Mantua dopo la comunicazione dei risultati – Sono orgogliosa delle società e del lavoro che stanno facendo, nonostante la crisi dei tesserati e le difficoltà legate alla pandemia. Per la quarta volta sono stata eletta con il 100% delle preferenze, è un'emozione grande e una responsabilità ancora più forte per i prossimi 4 anni. Ringrazio i consiglieri uscenti e i ragazzi del Comitato che in questi mesi sono stati encomiabili. Siamo l'esempio del volontariato virtuoso. Buon lavoro ai componenti della nuova squadra, sono certa che seguiranno l'esempio di chi li ha preceduti portando nuove idee per la crescita del movimento. L'obiettivo principale? Riportare i ragazzi in palestra».

Mantua, insignita l'8 novembre 2019 della Stella di Bronzo del CONI, è stata tra le fondatrici del Castro Volley, nel 1991, poi ha proseguito la sua avventura in Federazione, diventando prima consigliera (2006) del Comitato provinciale di Frosinone e poi presidente, nel 2010. Da 11 anni è alla guida di un movimento che ogni stagione sa superare ostacoli e difficoltà, proponendo talenti nei settori giovanili e società di vertice che competono ad alti livelli nella pallavolo regionale e nazionale.

Insieme alla presidente, sono stati eletti i consiglieri Alessandro Tiberia, Roberto Binetto, Giovanni Papa e Luca Bonaiuti. Come revisore dei conti scelto Daniele Catracchia.

«Complimenti alla presidente e alla sua squadra – il commento del numero uno di Fipav Lazio, Andrea Burlandi – la sua passione per la pallavolo è encomiabile e le società hanno deciso di premiare, compatte, il lavoro portato avanti fin qui. Saranno 4 anni impegnativi e ricche di sfide, ma sono certo che Luciana Mantua saprà vincerle con entusiasmo e competenza».

Si entra nella settimana delle elezioni in tutto il Lazio: venerdì si esprimeranno le società di Latina, sabato quelle di Viterbo, mentre domenica andranno al voto quelle di Roma e dell'intera regione per eleggere il presidente, il revisore e il nuovo consiglio Fipav Lazio. A tal proposito il Comitato regionale comunica che l'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche nel prossimo quadriennio si terrà il giorno 21 febbraio 2021 alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda, presso l'hotel Roma West in viale degli Eroi di Cefalonia 301, a Roma.

All'ordine del giorno: 1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea: Presidente, Vice Presidente, Segretario; 2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente Regionale del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Regionale per il quadriennio 2021-2024; 3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2021-2024:a. Elezione del Presidente Regionale, da parte di tutti gli aventi diritto;b. Elezione dei sei componenti del Consiglio Regionale, da parte degli Associati;c. Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente Periferico, da parte di tutti gli aventi diritto; 4. Nomina da parte dei rappresentanti Atleti e Tecnici presenti in Assemblea dei relativi rappresentanti delle Categorie Atleti e Tecnici ai fini della partecipazione alle Assemblee Elettive Territoriali del CONI Regionale

La Serie C

Ventisette partite giocate e mille emozioni vissute sui campi. La Serie C regionale è cominciata nel fine settima tra sabato 13 e domenica 14 febbraio dopo quasi un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria. Sfide bellissime e appassionanti hanno lanciato la volata di un campionato dalla formula inedita (non sono previste retrocessioni e i gironi iniziali sono stati suddivisi in sotto-gironi) e particolarmente avvincente. Quest'anno, proprio per dare un segnale nell'ottica della rinascita del movimento, la Fipav Lazio premierà le formazioni che saranno protagoniste di una partenza "sprint" all'insegna del bel gioco e dei risultati, nell'ambito di un progetto di comunicazione in sinergia con la Regione Lazio, il "Palio dei Comuni". Il primo turno di Serie C verrà inoltre approfondito proprio oggi, alle ore 15 in "Casa Fipav Lazio", il talk show della pallavolo laziale dedicato alle società e focalizzato per l'occasione proprio sul massimo campionato regionale. Si parlerà delle gare del weekend e, in particolare, verranno approfonditi due match con allenatori e giocatori: Revolution Volley-Roma7 per la Serie C femminile (gara vinta 3-0 dalle padrone di casa e selezionata dall'ufficio comunicazione del CR), e Saet-Afrogiro Volley per la Serie C maschile (gara vinta 3-2 dai padroni di casa e scelta dagli utenti sui social network Facebook e Instagram).